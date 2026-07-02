Juan Pablo Valdés inauguró la ampliación de la Emergencia del Hospital Llano

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, encabezó el acto oficial de inauguración de las obras de refacción y ampliación edilicia del Servicio de Emergencia del Hospital “Ángela I. de Llano” de la ciudad de Corrientes.

La intervención arquitectónica y tecnológica apuntó a optimizar la capacidad resolutiva del nosocomio, considerado uno de los efectores de cabecera del sistema público regional.

Durante la ceremonia realizada en el acceso principal de la nueva Guardia, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari; el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich; y la directora ejecutiva de la institución médica, Romina García.

En su discurso, Valdés ratificó la continuidad de los planes de infraestructura sanitaria financiados con recursos del erario provincial, asegurando que "la salud seguirá siendo una prioridad para el Estado provincial” y que “no vamos a dejar de invertir ni a detener las mejoras en nuestros servicios”.

Modernización edilicia, digitalización con TelCo y nuevo tomógrafo

Las reformas estructurales ejecutadas en el establecimiento combinaron aportes del tesoro de la provincia y financiamiento internacional proveniente del Plan SUMAR.

La nueva configuración del área de emergencias médicas incluye una sala de espera equipada con sanitarios adaptados para personas con discapacidad, un sector de admisión administrativa, consultorio médico de demanda espontánea, enfermería y una sala de internación abreviada dotada de 5 puestos específicos con soporte sanitario integrado.

La puesta en valor contempló además tareas operativas de pintura general, reemplazo de carpinterías de aluminio, readecuación de los sistemas cloacales y de agua, e instalación de múltiples equipos de climatización.

En paralelo, el Servicio de Farmacia y el área de Depósito fueron refaccionados de manera integral para dinamizar la logística de medicamentos. Por su parte, la empresa estatal de telecomunicaciones TelCo intervino el complejo hospitalario proveyendo una red inalámbrica y equipamiento informático para automatizar la gestión diaria de los datos de los pacientes.

El salto cualitativo en materia de diagnóstico médico se concentró en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes, donde el Ministerio de Salud Pública incorporó un tomógrafo computado Toshiba de 16 canales helicoidal.

Este equipamiento de alta resolución permite la obtención de imágenes milimétricas rápidas (de hasta 0.5 mm), reduciendo los tiempos de espera para diagnósticos de urgencia traumatológica y neurológica en la capital correntina.

Articulación público-privada y tecnología inédita para el Nordeste

El titular de la cartera sanitaria, Emilio Lanari, remarcó la importancia de la inversión descentralizada al explicar que "cuando uno inaugura una obra de estas características, no sólo la está destinando a los pacientes, sino dignifica el trabajo de los médicos, enfermeros y kinesiólogos que están trabajando día a día”.

Más allá de la infraestructura edilicia del Hospital Llano, el acto sirvió como plataforma para el anuncio de dos medidas sanitarias de alcance estratégico.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo concretó la firma de un convenio marco con la Asociación de Clínicas y Sanatorios provincial para la derivación y realización de intervenciones quirúrgicas complejas, un esquema de articulación público-privada diseñado para descomprimir la lista de espera quirúrgica de los hospitales públicos ante el incremento de la demanda asistencial.

Por último, las autoridades sanitarias hicieron entrega formal de equipamiento crítico destinado al Hospital Materno Neonatal. Entre los dispositivos incorporados destaca un equipo de hipotermia neonatal, catalogado como único en su tipo en toda la región del Nordeste y el Litoral, cuyo propósito clínico es elevar las tasas de supervivencia en nacimientos de prematuros extremos.

A este insumo se sumó un láser oftálmico de alta precisión, destinado al tratamiento preventivo de la retinopatía del prematuro para evitar cegueras y secuelas visuales permanentes en recién nacidos en condición de vulnerabilidad.