Juan Pablo Valdés se reunió con Diego Santilli para impulsar dos puentes internacionales en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se reunió este lunes con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. El objetivo fue avanzar en una agenda de trabajo entre la provincia y el Gobierno nacional. Según el mandatario, entre los temas centrales sobresalió el impulso a dos puentes considerados estratégicos para la conexión internacional.

Trabajo conjunto

De acuerdo a Valdés, el trabajo conjunto es necesario para impulsar los puentes entre Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión. Ambas son iniciativas que buscan fortalecer la integración regional y el desarrollo de Corrientes.

A través de sus redes sociales, el gobernador destacó la importancia del acompañamiento para concretar ambos proyectos. En ese sentido, afirmó que "el aval del Gobierno nacional es fundamental para las obras de los puentes Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión, claves en el desarrollo de la provincia".



