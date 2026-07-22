Corrientes planifica la creación de una nueva planta de medicamentos en Santa Catalina

El ministro de Salud de Corrientes, Emilio Lanari, habló este miércoles con los medios en Casa de Gobierno, donde mencionó el proyecto de una nueva fábrica de medicamentos, la desactualización de la asignaciones para pacientes correntinos y el trabajo de vacunación y la prevención contra el dengue.

Situación de la provincia

Lanari advirtió la falta de actualización de las partidas de Nación para la cobertura sanitaria, cuya cápita se encuentra congelada en $1.200 desde 2022, y aclaró que Corrientes el número de usuarios es "más o menos 45.000", y agregó que "Chaco tiene 100.000, por ejemplo, 60.000 tiene Santiago del Estero". Dicho esto, agregó que cada provincia se hace cargo de los gastos extra a través de diferentes mecanismos.

Consultado sobre el valor real para cubrir las prestaciones, fue tajante: "Sería llevarlo casi a 18.000 pesos por paciente".

En el caso de Corrientes, Lanari dijo que "tenemos la ventaja de tener Plamecor (Planta de Medicamentos de Corrientes) que nos permite reemplazar muchos de los medicamentos que estaban incluidos dentro de Remediar, los podemos reemplazar por productos nuestros".

Proyecto de una nueva planta

El funcionario confirmó que la Provincia proyecta una nueva fábrica de medicamentos en el predio de Santa Catalina para abastecer la atención primaria.

Esto se potencia ante la disminución en las cajas de remedios que envia el Gobierno Nacional (pasando de 100 a menos de 10 variedades de medicamentos).

Es así que Corrientes busca fortalecer su producción local para evitar el desabastecimiento en la atención primaria.

Según informó el ministro la oferta actual incluye analgésicos, antiparasitarios, medicamentos para epilepsia, antihipertensivos y antibióticos de uso oral para pediatría y adultos.

Preparación ante El Niño, riesgo de dengue y vacunación

En materia epidemiológica, el ministro repasó el estado de las campañas sanitarias y la estrategia de contención frente a las contingencias climáticas previstas para los próximos meses por el fenómeno de El Niño.

Lanarí dijo que "sabemos que va a haber calor y aumento de lluvia, seguramente después vendrá el dengue", advirtió y agregó que "nos estamos preparando para lo que viene por las dudas que haya un nuevo brote", anticipó.

Además, comentó que de esta enfermedad hay "en esta gestión tres casos confirmados", y aludió el éxito "al descacharrado y la vacunación que se ha hecho de forma incremental"

Igualmente, el funcionario agregó que "tenemos vacunas disponibles y estamos viendo aumentar la provisión para cuando llegue el fenómeno post Niño".