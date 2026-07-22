Juan Pablo Valdés firmó un convenio para sumar embarcaciones nacionales a la flota de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, suscribió un convenio de cooperación estratégica con las autoridades de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), instrumento jurídico que permitirá a la administración provincial incorporar de forma inmediata nuevas unidades navales a la flota pública para desplegar tareas operativas en el territorio.

La rúbrica del documento oficial se concretó en el marco de la agenda de gestión conjunta entre la jurisdicción correntina y los organismos de administración portuaria de la Nación.

Mediante este marco legal, la provincia de Corrientes accederá al uso de los bienes fluviales bajo la modalidad de comodato, lo que garantiza la cesión temporaria y el aprovechamiento integral de los buques sin que esto represente una erogación presupuestaria o un costo fiscal para las arcas del Estado provincial.

Comodato gratuito y optimización de recursos públicos

El propio mandatario correntino calificó el acuerdo como "un paso clave para nuestra infraestructura fluvial" al anunciar oficialmente la firma con el organismo nacional.

En ese sentido, Valdés explicitó los beneficios económicos de la operación para la administración pública al destacar que "este acuerdo de comodato nos permite disponer de estos bienes de manera totalmente gratuita, optimizando los recursos del Estado en beneficio de los correntinos".

Durante el acto administrativo, el jefe del Ejecutivo provincial hizo público su reconocimiento hacia el director ejecutivo de la Anpyn, Iñaki Arreseygor, expresándole su agradecimiento "por el compromiso y la voluntad de trabajar juntos".

El gobernador ratificó la decisión política de continuar profundizando las inversiones y alianzas estratégicas para aprovechar la posición geográfica de la provincia.

"Con estas nuevas herramientas, seguimos impulsando el potencial y la optimización estratégica de nuestras vías navegables", concluyó Valdés.