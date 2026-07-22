Eduardo Vischi entregó el Diploma de Honor del Senado al escritor José Gabriel Ceballos

En el marco de las actividades oficiales desarrolladas en la Feria Provincial del Libro, el senador nacional por Corrientes Eduardo Vischi concretó la entrega del Diploma de Honor del Senado de la Nación al destacado escritor correntino José Gabriel Ceballos.

El galardón oficial busca homenajear la extensa trayectoria del intelectual, su contribución al acervo literario de la provincia y su constante labor en el fomento y la difusión de la identidad cultural litoraleña.

El acto de entrega de la distinción institucional contó con la participación de destacadas figuras de la gestión pública y educativa de la provincia, entre las que se destacaron la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, y la Directora de Educación Superior del Ministerio de Educación, Carina Nazer.

El marco ferial sirvió como escenario para repasar la gravitación de la obra de Ceballos dentro del panorama de las letras hispanoamericanas contemporáneas y su rol como formador de nuevas generaciones de narradores.

Proyección internacional y la identidad de Alvear

Durante la alocución de homenaje, el legislador nacional puso de relieve el valor estético y el alcance geográfico que alcanzó la producción narrativa del autor galardonado. "Es un honor y un verdadero orgullo distinguir a José Gabriel como el gran exponente de la cultura correntina que es. Sus obras han sido reconocidas a nivel nacional e internacional, además de haber sido traducidas al portugués y al inglés. Todo ello, sin olvidar su tierra, esa que da a conocer a través de su ficcional Buenavista, llevando al mundo los recuerdos y vivencias de su pago Alvear", expresó Vischi ante las autoridades y el público presente en el predio.

La geografía literaria creada por Ceballos, sintetizada en el universo de Buenavista, toma como matriz la vida cotidiana, las tradiciones y la idiosincrasia de su natal Alvear, proyectando la memoria oral y las problemáticas del hombre del Litoral hacia mercados editoriales extranjeros.

Esta labor de preservación patrimonial fue señalada durante la ceremonia como uno de los pilares que justifican la máxima distinción que otorga la Cámara Alta del Congreso de la Nación a personalidades del arte y la ciencia.

El valor de la palabra en la transmisión generacional

En otro tramo de su intervención, el representante correntino en el Congreso reflexionó sobre la densidad cultural de la jurisdicción y la responsabilidad que asumen los creadores locales en la preservación de la memoria colectiva. Vischi enfatizó que la provincia se distingue por ser un territorio donde las expresiones artísticas fluyen de manera intergeneracional para fortalecer el sentido de pertenencia.

"Corrientes es un lugar donde la palabra escrita, la canción y la música ocupan un lugar muy importante: pasan de generación en generación, manteniendo vivas nuestras tradiciones y pasando la posta a los jóvenes. Esa inspiración se la debemos a referentes como José Gabriel. Los premios se quedan cortos y los tiene más que merecidos. ¡Gracias!", concluyó el senador correntino al cerrar el homenaje. Con esta entrega, la literatura producida en el interior provincial suma un respaldo institucional que reafirma la vigencia de sus referentes contemporáneos.