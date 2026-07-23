Juan Pablo Valdés recibió al embajador de la Unión Europea

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió este jueves al embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, quien arribó para cumplir una agenda estratégica.

En sus redes oficiales, el mandatario provincial anunció la llegada de Høeg, con el objetivo de afianzar "los lazos de cooperación" entre el bloque internacional y Corrientes.

Uno de los puntos claves del encuentro es "dar a conocer el enorme potencial de Corrientes en inversiones, producción, turismo y energía", destacó Valdés.

Además, el gobernador detalló que "desarrollaremos una extensa agenda de trabajo, para intercambiar experiencias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento".

Dentro de las actividades de esta agenda, trascendió que Valdés y Høeg sobrevolarán los Esteros del Iberá y terminarán la jornada con un almuerzo.