El Instituto de Cardiología celebró 40 años en el corazón de los correntinos

n El Instituto de Cardiología de Corrientes celebrasus 40 años. Por eso ayer se realizo una ceremonia puertas adentro de centro de salud y desde las 10 en el hall del edificio para toda la comunidad. Hubo música, palabras emotivas y muchos aplausos. El cierre de los festejos fue por la noche en el Teatro Vera, con una gran velada.



Consolidado como un centro médico de referencia para toda sudamérica, la obra iniciada por el entonces gobernador José Antonio Romero Feris se mantiene como política de Estado desde hace 40 años en un perfecta interacción público-privada.

“Cuando llegaron a mi despacho los doctores Tono González, García y Conejo Badaracco con el innovador proyecto, les pedí tres días para analizar la futura. No había dudas de estabamos ante una emblemática iniciativa que cambiaría la vida de todos los correntinos y de los argentinos, en general. Hubo quienes intentaron poner palos en la rueda, pero primó la grandeza y el Instituto sigue salvando vidas 40 años después de aquella decisión”, recordó Pocho Romero Feris.

En tanto, el director ell Instituto de Cardiología, Julio Vallejos reflexionó sobre el camino recorrido, el valor de la atención médica de alta complejidad y el compromiso diario del personal con la comunidad.

"Lo más importante y valioso que tiene esta institución es la gente, el equipo humano, y creo que el distintivo que hace que hoy estemos festejando los 40 años es que justamente le ponen el corazón a lo que hacen", afirmó el profesional y destacó que el centro logró posicionarse en el afecto de los pacientes superando los desafíos propios del sistema de salud.



Vallejos recordó que el centro de salud trascendió gestiones políticas para transformarse en una política de Estado sostenida en el tiempo.



Al referirse a la calidad del servicio, remarcó: "Cuando nosotros decimos este instituto es un lujo, no; este instituto es dignidad", agregando además la meta constante del equipo: "Queremos darle a la gente lo que se merece".

El médico cardiólogo abordó también la importancia de gestionar los recursos con responsabilidad económica para mantener el acceso a la alta complejidad para las personas carenciadas. Al recordar un reciente trasplante cardíaco realizado a una joven madre de la localidad de Derqui gracias a un donante chaqueño, resaltó la misión solidaria de la entidad. "Esta institución permitió seguir creciendo a pesar de todos los avatares económicos", sostuvo.

Destacó también la integración regional y el fuerte vínculo que une a Corrientes con la provincia del Chaco, ya que la institución cuenta con una sede administrativa en la ciudad de Resistencia para facilitar trámites, turnos y la incorporación de socios a la fundación. “El puente no nos separa, el puente nos une, y nosotros queremos estar cerca de todo y poner la accesibilidad al alcance de todos”, explicó

Vallejos destacó que el aporte de los asociados es una herramienta fundamental que brinda estabilidad financiera y sostén a la estructura médica, permitiendo que la institución continúe brindando respuesta a miles de familias de toda la región.