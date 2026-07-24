Carlos Romero Feris: “Pino intenta perpetuarse en la SRA, imita las actitudes de dirigentes políticos que hicieron mucho daño al país”

n Carlos Romero Feris, integrante de la lista "Renovación con Unidad" que lleva a Marcos Pereda como candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina, alertó sobre el peligro de perpetuarse en un cargo.

"Nuestra historia nacional nos ha enseñado que no es bueno permanecer en un cargo más de lo que establece la norma. Se modificaron las reglas para que Nicolás Pino compita por un cuarto mandato. Eso no está bien. Hiere de muerte a nuestra institución", alertó el productor correntino.

"Llama la atención que Nicolás Pino no pueda entender que esas decisiones lo emparentan con los dirigentes políticos que tanto daño le han hecho al país y más al campo, motor del desarrollo nacional y que históricamente ha padecido las desaciertos de la política", explicó.

"Por eso espero que los productores de todo el país pongamos un freno a este atropello a nuestra institución, atacada muchas veces por gobiernos de distinto color político, pero que hoy enfrenta uno de sus mayores desafíos, ya que el problema surge tranquera adentro de la Sociedad Rural", agregó.

"No podemos permitir que se atropelle el prestigio de nuestra institución, que tanto esfuerzo y sangre nos costó. Debemos apoyar en esta cruzada a Marcos Pereda, para salvaguardar los intereses de todo el campo argentino. Las reglas de juego siempre fueron claras, no podemos permitir el despotismo de borrar con el codo lo que todos firmamos alguna vez", insistió.

En tanto, José Garcia Enciso, productor correntino que también integra la lista "Renovación con Unidad" pidió constituir una Mesa de Administración y Gestión del Plan Estratégico, presidida por Marcos Pereda, con presupuesto propio y autonomía degestión para implementarlo para la nueva conducción.

"Queremos que Pino presente a Marcos Pereda como candidato a la presidencia para septiembre 2026, como consolidación del proceso de cambio, que tiene continuidad y forma parte del compromiso establecido con los socios desde el comienzo", agregó.