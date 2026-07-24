El PRO Corrientes logró la unidad y tiene nueva autoridades sin pasar por las urnas

n El PRO Corrientes logró dejar de lados las diferencias y conformó una lista única para las nuevas autoridades partidatias. La diputada provincial Lorena Lazaroff fue elegida como presidenta del Consejo Provincial, mientras que la senadora provincial Carlota Carballo asumirá como vicepresidenta primera.



La renovación de la conducción se concretó a través de una lista única, reflejando el acuerdo entre los distintos sectores del espacio político. Sin embargo habrá interna en un par de localidades.



La senadora provincial Carlota Carballo asumirá la Vicepresidencia Primera del PRO Corrientes como resultado del consenso alcanzado entre los distintos sectores del partido, un acuerdo que permitió cerrar el proceso interno y consolidar una conducción de unidad de cara a los desafíos políticos e institucionales que enfrenta la provincia.



“Su llegada a la conducción partidaria representa también un reconocimiento al crecimiento político que ha consolidado en los últimos años. Desde su banca en el Senado provincial, la legisladora de Gobernador Virasoro impulsa una agenda centrada en el desarrollo productivo, la innovación, la economía del conocimiento, la modernización del Estado, la educación y el fortalecimiento de las economías regionales, posicionándose como una de las principales referentes del PRO en Corrientes”, informaron.



“Uno de los rasgos distintivos de su liderazgo es la promoción de una lógica partidaria abierta, horizontal y participativa, orientada a ampliar la representación del PRO y generar espacios para la incorporación de nuevos perfiles, especialmente jóvenes dirigentes y referentes del interior provincial. Ese modelo de construcción política, basado en el diálogo, la integración y la formación de nuevos liderazgos, ha fortalecido el crecimiento territorial del partido y consolidado el espacio que encabeza”, detallaron.



“Su designación como Vicepresidenta Primera reafirma, además, el protagonismo del interior en la conducción del PRO Corrientes y refleja la capacidad de articulación alcanzada por el espacio liderado por Carballo, que ha sabido construir consensos y aportar a la renovación partidaria sin perder de vista la unidad”, aseguraron.



Al respecto, la senadora expresó: “Asumo esta responsabilidad con mucho compromiso, sabiendo que el PRO tiene mucho por crecer en Corrientes. Haber alcanzado este consenso demuestra que podemos construir un partido más fuerte, unido y preparado para los desafíos que vienen. A partir de ahora nos toca trabajar escuchando a la gente y generando oportunidades para que más jóvenes y nuevos dirigentes se involucren y sean protagonistas del futuro de nuestra provincia”



“Con esta nueva responsabilidad institucional, Carlota Carballo consolida una nueva etapa en su trayectoria política, asumiendo un rol estratégico dentro del PRO Corrientes. Su incorporación a la conducción partidaria expresa no solo la unidad alcanzada por el partido, sino también el reconocimiento a un liderazgo que promueve la apertura, la renovación generacional, el trabajo en equipo y una visión federal que integra al interior como protagonista del presente y del futuro del PRO en la provincia”, detallaron.