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Sueldos en Corrientes: así será el cronograma de pago para estatales

Alcanzará a los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

Por El Litoral

Viernes, 24 de julio de 2026 a las 08:20

El Gobierno de Corrientes iniciará el pago de los sueldos correspondientes a julio para los agentes de la administración pública provincial. El cronograma se desarrollará hasta el viernes 31 e incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados.

El pago comenzará el lunes y se extenderá según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cronograma de pago de julio

  • Lunes 27:  0 y 1. Este tramo estará disponible desde el sábado 25 a través del home banking y de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes.
  • Martes 28: 2 y 3.
  • Miércoles 29: 4 y 5.
  • Jueves 30: 6 y 7.
  • Viernes 31: 8 y 9.

El haber, junto con el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $110 mil y el Plus de Refuerzo de $100 mil, conforma el Ingreso Salarial Mensual.

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