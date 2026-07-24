Sueldos en Corrientes: así será el cronograma de pago para estatales

El Gobierno de Corrientes iniciará el pago de los sueldos correspondientes a julio para los agentes de la administración pública provincial. El cronograma se desarrollará hasta el viernes 31 e incluye a trabajadores activos, jubilados y pensionados.

El pago comenzará el lunes y se extenderá según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cronograma de pago de julio

Lunes 27: 0 y 1. Este tramo estará disponible desde el sábado 25 a través del home banking y de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes.

Martes 28: 2 y 3.

Miércoles 29: 4 y 5.

Jueves 30: 6 y 7.

Viernes 31: 8 y 9.

El haber, junto con el Adicional Remunerativo Mensual (Plus Unificado) de $110 mil y el Plus de Refuerzo de $100 mil, conforma el Ingreso Salarial Mensual.