Con presencia correntina, la lista de Pereda suma apoyo para las elecciones en SRA

n La lista "Renovación con Unidad" que lideran Marcos Pereda y Santos Zuberbühler, como candidato a presidente y vice de la Sociedad Rural Argentina, tuvo un fuerte espaldarazo en una cena realizada en Buenos Aires con más de 50 productores. El evento contó con la presencia de los representantes correntinos Carlos Alberto Romero Feris y José García Enciso, quienes integran la nómina de candidatos que eligió Pereda para poner un freno a las intenciones de perpetuarse en la presidencia de la entidad que promueve Nicolás Pino.



El apoyo a los referentes de "Renovación con Unidad" fue contundente. Los productores socios de la Sociedad Rural Argentina no ven con buenos ojos las ambiciones de Nicolás Pino, quien pretenden ir por un cuarto mandato, sin importar avasallar las normas de la entidad.



"Es fuerte el apoyo. Se nota. Debemos defender la Sociedad Rural. No es bueno pasar por alto las normas para saciar ambiciones de poder. Todos somos hombre de campo, donde no se puede dejar de trabajar un solo día. En el campo se trabaja aunque llueva, haga calor, frío o la economía esté a la miseria. El campo siempre fue el motor de desarrollo del país, aun en las peores circunstancias. Hoy nos juntamos para defendernos de alguien que juró luchar por la Sociedad Rural, pero que ahora atenta contra ella. No somos enemigos de Nicolás Pino, pero debe entender que no está tomando una buena decisión. Esperemos que recapacite y haga lo correcto, por la Sociedad Rural, el campo y la patria", dijo Carlos Romero Feris, candidato a vocal por "Renovación con Unidad".



Ahora la interna adquirió una dimensión mayor por la decisión de ampliar el período electoral. La votación, que históricamente se desarrollaba durante 15 días, se extenderá ahora por 50 días.



Para "Renovación con Unidad", ese cambio beneficia directamente al oficialismo porque permitirá que parte de la elección coincida con la Exposición Rural de Palermo, el momento de mayor visibilidad institucional de la conducción.



Pereda, en tanto, cuestionó el argumento de que sea necesario contar con un plazo tan extenso para una entidad que tiene alrededor de 3.800 socios habilitados.“Como el cambio de estatuto previó poder hacer un voto electrónico, ni siquiera 15 días son necesarios. En cuatro días podríamos tener a los 3.800 socios votando”, sostuvo.



La oposición asegura además que enfrenta intentos para impugnar su lista por supuestas inscripciones fuera de término, en medio de lo que Pereda calificó como un proceso de modificación de las reglas de juego.“Nos ponen trabas de todos lados. Ahora nos quieren impugnar la lista porque dicen que hay candidatos que se inscribieron tarde”, afirmó.



También cuestionó al funcionamiento administrativo de la Sociedad Rural. Pereda aseguró que durante su paso por la conducción intentó promover un código de ética y un protocolo de procedimientos, pero que la propuesta fue rechazada.



“Se resisten a hacer un código de ética. No lo quieren hacer. Ese fue otro choque que tuve”, afirmó.



Para el dirigente, una entidad que pretende representar al sector privado y reclamar institucionalidad al Estado debe aplicar esas reglas dentro de su propia organización.



“Si nosotros, como entidad gremial que defiende los intereses de los productores agropecuarios, no podemos limpiar nuestra casa, no podemos arreglar nuestra casa, no podemos imponer un código de ética, no podemos ser el ejemplo de lo que debería ser para el país, estamos muy atrás”, sostuvo.



También cuestionó que la conducción utilice como argumento electoral la buena relación que mantiene con el Gobierno de Javier Milei.“Es muy débil pretender quedarse diez años rompiendo los valores porque tengo buena relación con un presidente. El presidente va a cambiar en algún momento y vos te vas a quedar sin institución”, advirtió.



Apoyo



Bajo el lema “Pronunciamiento de los socios de la SRA, Distrito Entre Ríos”, más de 50 firmantes expresaron de manera contundente la necesidad de respetar la vida institucional de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y sus normas estatutarias, promover una necesaria renovación dirigencial y defender al productor agropecuario de forma independiente a los intereses de la política partidaria.



Asimismo, la declaración enfatiza la importancia de garantizar el fortalecimiento del federalismo y consolidar las voces representativas del interior en la conducción nacional. El documento cuenta con un amplio apoyo institucional en la provincia: entre los firmantes se encuentran los actuales directores del Distrito, un expresidente y exdirectores de la entidad, la mayoría de los delegados zonales y una gran cantidad de socios representativos de la diversidad de razas y actividades productivas de Entre Ríos.