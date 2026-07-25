El embajador de India recorre Corrientes en una “Agenda de La Amistad”

n El embajador de la India en la Argentina Ajaneesh Kumar recorre Corrientes en una agenda denominada de "La Amistad". La correntina Marta Beatriz Doldán y su esposo Hugo Daniel Iraizoz fueron los encargados de traer al diplomático para conocer, de manera distendida, las bondades del Taragüi, en una visita no oficial pero que guarda la impronta que toda relación exterior debe tener.



Es que Marta Doldán es asesora en Relaciones Laborales, conoce bien cada detalle de lo que se necesita para que un diplomático acceda a visitar un lugar. Y se encargó además de cumplir con los deseos y exigencias de Ajaneesh Kumar, que llegó dispuesto a escuchar a todos aquellos que muestren interés en estrechar lazos con India.



Por eso se reunió con la Federación Económica de Corrientes (FEC), con su presidente Guillermo Basabe, los integrantes de la comisión y la mayoría de sus socios, de quienes escuchó propuestas y proyecciones. Todo en un ambiente de camaradería y con ribetes emotivos.

“India necesita de lo que Argentina tiene para ofrecer y creemos que a Argentina le puede servir lo que nosotros tenemos para ofrecer. Somos la farmacia del mundo, producimos todos los insumos descartables para uso médico, vacunas, etc. Somos el quinto país productor de maquinaria pesada y el 50 por ciento de nuestras exportaciones son servicios tecnológicos: software, chips, microprocesadores, semiconductores. El 25 por ciento de los Iphones salen de India, con más de 100 chips que se producen allá. Apostamos fuerte a las energía renovables", detalló tras la emisión de un video de presentación que mostró las bondades del país asiático.“Nosotros producimos tractores pequeños, porque nuestros productores solo tienen en promedio 0,7 hectáreas de producción. Entendemos que esas maquinarias pueden ser de gran ayuda para Corrientes y otras provincias argentinas", agregó.India es uno de los países más desarrollados del mundo. Una potencia, que logró reducir la pobreza al 5% y es una de las economías más grandes del mundo solo superada por China y Estados Unidos. “Todo el desarrollo que logramos lo hicimos en 78 años. Preparamos al pueblo para que tenga poder adquisitivo. Somos un libro abierto, todos pueden aprender de lo hicimos y hacemos”, dijo a El Litoral.El evento en la FEC concluyó con una cena de camaradería pero antes, Jésica, una bailarina local, homenajeó al embajador con un secuencia de baile hindú, que despertó la admiración de Kumar.También sorprendió a su excelencia Matilde García, maestra internacional de Yoga.

El embajador, además, recibió a Pablo Rigal Navajas gerente de Forestal Las Marías S.A, quién llegó hasta el Turismo Hotel Casino, para intentar reunirse con él. El productor correntino quedó maravillado con la amabilidad de su excelencia y la posibilidad de trabajar juntos.

En la amplia agenda de La Amistad, Kumar recorrió ayer las siete puntas de Corrientes en una lancha, intentó disfrutar de la pesca pero el Tigre del Paraná estuvo esquivo.Por la tarde/noche disfrutó de una recorrida guiada por el complejo La Unidad, que el mismo gerente, Jorge Zamudio, se encargó de realizar.Este domingo disfrutará de las bondades de Paso de la Patria, si es que el tiempo acompaña. Para eso la familia dueña de la Cabaña Don Julián, los Lafuente Serrano, pusieron a disposición todas sus servicios e instalaciones.

Mañana lunes será el turno de una reunión con el rector de la Universidad del Nordeste, Omar Larroza. No se descarta la posibilidad de avanzar en un intercambio académico, pues son conocidos mundialmente los avances científicos- académicos de India.

Agradecimientos



Marta Doldán, experta de relaciones internacionales y que ya organizó varias visitas comerciales a la India, China y otras países para Corrientes, insiste en agradecer a cada uno de los que la ayudaron en la "Agenda de La Amistad". "No puede dejar de agradecer al Turismo Hotel Casino, donde nos alojamos hace más de 20 años. A Beatriz Kunin, por su apoyo incondicional. A la arquitecta Inés Presman, por cada detalle. A los amigos, la médica, profesora y magister Bertha Valdovinos Zaputovich y al director propietario del diario El Litoral Carlos Romero Feris. A Matilde García, esposa del presidente del FEC y Maestra Internacional de Yoga. A comisión de la FEC y a sus miembros. A la empresa Cecilia del Pilar Luque, titular de UPA, quienes nos brindó su tiempo y ayuda. Al gerente de La Unidad, Jorge Zamudio, por el entusiasmo y profesionalismo. A la familia Lafuente Serrano, dueños de la Cabaña de Don Julián. Al rector de la Unne, Omar Larroza"