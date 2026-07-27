Juan Pablo Valdés recibió al embajador de China y afianzó una agenda de cooperación para Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió este lunes al embajador de China en Argentina, Wang Wei, en un encuentro destinado a fortalecer los vínculos de cooperación entre la provincia y el país asiático, con eje en el desarrollo productivo, la inversión y el intercambio bilateral.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la importancia de la visita diplomática y confirmó que el representante chino fue declarado Huésped de Honor de la provincia.

"Un honor recibir en Corrientes al embajador de China en Argentina, Wang Wei. Fortalecemos vínculos de cooperación y avanzamos en una agenda común sobre producción, industria, logística, turismo sustentable e inversiones", expresó Valdés.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre distintas oportunidades de cooperación para potenciar sectores estratégicos de la economía correntina, con especial interés en la producción, la industria, la logística, el turismo sustentable y la llegada de nuevas inversiones.

La visita del diplomático se enmarca en el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre Corrientes y China, uno de los principales socios comerciales de la Argentina, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.