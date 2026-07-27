Valdés acompañó a Milei en la Expo Rural y destacó el rol del campo correntino

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó del acto inaugural de la 138.ª Exposición Rural de Palermo, donde acompañó al presidente Javier Milei y reafirmó el respaldo de la provincia al desarrollo del sector agropecuario.

A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que la ceremonia dejó "un mensaje claro para uno de los motores productivos del país" y destacó la importancia del campo para la economía correntina.

"En Corrientes sabemos que el campo genera trabajo, inversión y desarrollo. Menos trabas, más producción y más oportunidades para seguir creciendo", expresó Valdés.

El gobernador acompañó al Presidente durante la apertura oficial de la tradicional muestra organizada por la Sociedad Rural Argentina, donde Milei anunció un cronograma de reducción de las retenciones para los principales cultivos y ratificó el compromiso del Gobierno nacional con el fortalecimiento del sector agropecuario.

En ese marco, Valdés volvió a remarcar el papel estratégico que tiene el campo para el crecimiento de Corrientes, una provincia donde la producción agropecuaria constituye uno de los principales pilares de la actividad económica y la generación de empleo.

La presencia del mandatario provincial en la Expo Rural se suma a las distintas acciones que impulsa el Gobierno de Corrientes para acompañar al sector productivo y promover inversiones que fortalezcan el desarrollo del interior provincial.