Juan Pablo Valdés anunció nuevas viviendas y obras para Mantilla

La localidad correntina de Mantilla celebró este martes su 97° aniversario fundacional con un acto encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente Juan Marcelo Insaurralde, quienes destacaron el trabajo conjunto para impulsar obras, generar oportunidades y planificar el crecimiento de la comunidad.

En la oportunidad, el mandatario provincial anunció la construcción de diez nuevas viviendas a través del programa Oñondivé y ratificó el compromiso de continuar ejecutando proyectos de infraestructura y desarrollo para la localidad.

Durante su discurso, Valdés sostuvo que el Gobierno provincial trabaja de manera articulada con los municipios para consolidar una Corrientes "pujante, desarrollada y con oportunidades".

Además, repasó las obras que se encuentran en ejecución en Mantilla, entre ellas la construcción de una nueva escuela y la finalización de un jardín de infantes, que será inaugurado próximamente junto al establecimiento educativo primario.

Proyectos rumbo al centenario

Por su parte, el intendente Juan Marcelo Insaurralde destacó las acciones que se llevan adelante con vistas al centenario de la localidad y aseguró que el objetivo es llegar a los 100 años con "un pueblo más desarrollado, más inclusivo y con mayores oportunidades para todos".

Entre los proyectos mencionó las gestiones para crear un Centro de Interpretación en el predio ferroviario, destinado a preservar la historia local e incorporar un espacio dedicado al chamamé "Bajo el cielo de Mantilla".

También anunció la planificación de un corredor ecoturístico sobre el río Batel y el desarrollo de una zona industrial, iniciativas que cuentan con el acompañamiento del Gobierno provincial.

Acto y reconocimiento

Del acto participaron ministros provinciales, autoridades locales, representantes de fuerzas de seguridad, delegaciones escolares y vecinos de la comunidad.

En el marco de la celebración, el Municipio declaró al gobernador Juan Pablo Valdés como Huésped de Honor, mediante la Resolución N.º 160/26, en reconocimiento a su visita y al acompañamiento de la Provincia en el desarrollo de la localidad.