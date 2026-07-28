Misión de China en Corrientes: recorrieron el puerto de Ituzaingó y la planta Las Marías

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó el lunes una intensa jornada de trabajo junto al embajador de China en Argentina, Wang Wei.

La agenda de la delegación asiática incluyó reuniones con referentes de empresas energéticas, tecnológicas y financieras, una recorrida por las instalaciones del puerto de Ituzaingó y una visita al establecimiento Las Marías en Gobernador Virasoro.

La cumbre buscó afianzar alianzas estratégicas, posicionar el perfil forestal y yerbatero de la provincia e impulsar nuevas inversiones industriales.

Mesa de trabajo y recorrida por el puerto de Ituzaingó

El itinerario comenzó en el Centro Administrativo con la participación de representantes del Banco de China, Huawei y compañías del sector energético.

Además, se expuso el potencial de los sectores frutihortícola, ganadero, forestal y yerbatero para agregar valor en origen y generar empleo local.

Otro punto que destacaron fue la logística de Ituzaingó; las autoridades mostraron la capacidad operativa del nuevo puerto para el transporte de cargas internacionales.

El Intercambio académico fue otro eje del encuentro, pues Valdés adelantó que la agenda bilateral contempla convenios de formación e intercambio tecnológico entre la diplomacia china y la Unne.

Visita a Las Marías y el potencial de la yerba en Asia

La comitiva concluyó la actividad en Gobernador Virasoro, recibida por el director del Grupo Las Marías, Víctor Navajas, y la ministra de Industria, Mariel Gabur.

Gabur remarcó que China representa un mercado estratégico con alto potencial para la colocación de yerba mate correntina.

Por su parte el embajador Wang Wei valoró los recursos naturales de la provincia y sostuvo que "el desarrollo de Corrientes va a ser un muy buen desarrollo ecológico y respetuoso con el medio ambiente".

Desde el Gabinete provincial remarcaron que el acercamiento apunta a consolidar la presencia de productos industrializados locales en los principales mercados del mundo.