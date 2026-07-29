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"Miramos de cerca los salarios", dijo Valdés sobre el análisis de un nuevo aumento

El gobernador destacó que durante los últimos meses la economía provincial refleja números positivos, lo cual abre una posibilidad para una recomposición salarial.

Por El Litoral

Miércoles, 29 de julio de 2026 a las 11:08

El gobernador Juan Pablo Valdés habló este miércoles con la prensa y analizó la evolución de los ingresos provinciales y la posibilidad de otorgar una nueva recomposición salarial a los trabajadores estatales.

Aunque reconoció que "hoy está la voluntad", remarcó que el Ejecutivo esperará que se consolide una tendencia de estabilidad en la recaudación antes de definir montos "sin comprometer los servicios del Estado", y que "miramos de cerca los salarios".

Asimismo, recordó que Corrientes fue una de las pocas provincias que otorgó "un aumento del 10%, que lo se ha hecho antes de los aguinaldos para dar un impacto más positivo aún". 

Análisis de la recaudación y expectativa de estabilidad

Al evaluarse la posibilidad de un anuncio para el mes de septiembre, el gobernador pidió cautela respecto al comportamiento de los recursos.

"El mes de mayo fue bueno, el mes de junio cayó un poco, el mes de julio está cerrando con algunos puntos arriba y esperemos que esta tendencia empiece a consolidarse", explicó Valdés.

El gobernador justificó la cautela pues se intenta dejar de lado las oscilaciones financieras: "Esperamos que dejemos de tener vaivenes y empezar a tener una estabilidad".

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