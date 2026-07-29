Juan Pablo Valdés se reunió con Nación para reactivar obras cloacales en Corrientes y Paso de la Patria

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió este miércoles al secretario de Obras Públicas de la Nación, Bartolomé Heredia, con el objetivo de coordinar acciones orientadas a mejorar la infraestructura sanitaria en el territorio provincial.

Del encuentro institucional participaron además el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Vicente Heredia, el ministro de Obras y Servicios Públicos provincial, Jorge Meza, y el diputado nacional Lisandro Almirón.

Según precisó el propio mandatario correntino, durante la reunión de trabajo dialogaron sobre "la reactivación de obras como las plantas de tratamientos de líquidos cloacales de Corrientes y Paso de la Patria".

Las gestiones buscan destrabar el financiamiento y la ejecución de proyectos clave para el saneamiento ambiental en los principales centros urbanos de la provincia.

Evaluación de las plantas sanitarias de la Capital y Paso de la Patria

En el marco del análisis conjunto de las obras paralizadas o en proceso de negociación, las autoridades nacionales y provinciales revisaron el estado situacional de los frentes de trabajo y proyectaron esquemas para su reanudación.

"Evaluamos el estado y las distintas posibilidades de continuidad de estas acciones fundamentales para mejorar la infraestructura sanitaria, con el propósito de avanzar firmes en las gestiones para finalizar los trabajos, mejorar el servicio y la calidad de vida de los correntinos", agregó Valdés al término del cónclave.

El diálogo institucional apunta a consolidar un esquema de cooperación entre la administración central y la provincia para garantizar la finalización de los tendidos e instalaciones de saneamiento que impactan de manera directa en la salud pública regional.

El nivel de avance de la planta ubicada en Santa Catalina

En forma previa a la reunión con los funcionarios nacionales, el jefe del Ejecutivo provincial se referió al estado de la obra de tratamiento de efluentes que se ejecuta en la zona sur de la ciudad de Corrientes.

Durante la mañana, el mandatario correntino había adelantado que la planta de líquidos cloacales de la ciudad de Corrientes que se encuentra ubicada en el predio de Santa Catalina presenta un avance de ejecución que se ubica entre el "70 al 71 %", constituyendo uno de los puntos principales en la agenda de reactivación pactada con Nación.