Juan Pablo Valdés alertó por el avance de El Niño y anticipó un protocolo de respuesta en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se refirió este viernes a las acciones preventivas que desarrolla la provincia ante el posible impacto en los próximos meses del fenómeno climático de El Niño. Lo hizo tras el encuentro de la Junta Provincial de Defensa Civil realizado ayer, donde distintos organismos evaluaron la situación y coordinaron nuevas medidas.

Protocolo de emergencia en preparación

Valdés adelantó que la provincia trabaja en la elaboración de un protocolo unificado para responder ante las eventuales emergencias climáticas. Según explicó el gobernador, el ministro de Coordinación y Planificación, Carlos Vignolo, indicó que en aproximadamente 20 días todas las áreas contarán con un esquema de trabajo definido.

“Será distribuido entre los intendentes, las escuelas cabeceras y los cuarteles del Ejército que estarán al frente de las actividades para estar coordinados en caso de que ocurra un fenómeno fuerte de El Niño”, señaló el mandatario.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también adelantó que en Corrientes se espera un trimestre con lluvias superiores a los valores habituales. En consecuencia, reforzó la importancia de monitorear la evolución de las condiciones meteorológicas durante julio, agosto y septiembre.

Obras preventivas: se anticipan 2500 mm de lluvia

El gobernador advirtió que, al analizar los datos y los registros, se estima un promedio elevado de precipitaciones para la región. “Podemos tener un período de lluvias de 2.500 milímetros en total, es muchísimo”, afirmó.

Como consecuencia de los estudios preventivos, indicó que se analizan intervenciones en zonas como Santa Lucía y San Roque, además del uso de drones para el monitoreo de cauces y la detección de posibles obstrucciones en riachos.

También destacó obras en ejecución destinadas a mejorar el escurrimiento del agua, como la ampliación del canal Pirayuí de Corrientes capital. "Son trabajos complejos que no estaban, otros que reciben mantenimiento y hay más en proceso de licitación", subrayó.

Seguimiento del río Uruguay

En relación al comportamiento del río Uruguay, que definió como lo "urgente", Valdés indicó que se realizan tareas preventivas en la zona costera.

“La primera medida que llevamos desde Defensa Civil fue recorrer lo urgente: la costa del Uruguay que siempre tiene ese problema del encauzamiento del río”, expresó.

Agregó que se mantiene el monitoreo de la situación en Brasil, donde el fenómeno de El Niño ya muestra signos de intensificación, lo que impacta en las cuencas altas del río.

"Tenemos que ver qué nos falta, qué tenemos y cómo podemos afrontar esta situación”, concluyó.



