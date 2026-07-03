Plus municipal: cómo es el cronograma de pago en Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó que comenzará el pago del plus municipal de julio. El cronograma del adicional arrancará la semana que viene y se extenderá por dos días.

Los trabajadores de planta, contratados y agentes neike bancarizados recibirán el pago en sus cuentas bancarias este martes 7. El dinero podrá retirarse a través de los cajeros automáticos habilitados.

Neike no bancarizados

Los trabajadores que no se encuentran bancarizados cobrarán por terminación de DNI en la Caja Municipal de Préstamos (Brasil 1269), en los horarios de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

Martes 7 de julio: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Cobro por ventanilla

Los neike bancarizados sin tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla en el Banco de Corrientes, sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826, según el mismo cronograma de terminación de DNI.