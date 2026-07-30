Valdés coordinó acciones preventivas con intendentes por la creciente del río Uruguay

El gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo este jueves un encuentro de trabajo con los intendentes de Monte Caseros, Paso de los Libres y Santo Tomé para coordinar asistencia y medidas de prevención ante la creciente extraordinaria del río Uruguay.

Asimismo, el mandatario analizó el avance de obras de infraestructura y las prioridades locales con los jefes comunales de Saladas, 9 de Julio e Itá Ibaté, ratificando una agenda de gestión conjunta en el interior provincial.

Coordinación de asistencia ante las crecidas extraordinarias

Ante el aumento sostenido en el caudal del río Uruguay, el gobernador repasó el cuadro de situación con los intendentes Juan Carlos Álvarez (Monte Caseros), Agustín Faraldo (Paso de los Libres), Augusto Suaid (Santo Tomé), Noel Gómez (Saladas), Yanina Ibarrola (9 de Julio) y Rolando Riveros (Itá Ibaté).

Las reuniones sirvieron para articular planes de contingencia para acompañar a las familias ribereñas y mitigar el impacto de las aguas.

"Cada localidad tiene sus desafíos pero, cuando trabajamos juntos, encontramos mejores respuestas", expresó el gobernador.