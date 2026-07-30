Corrientes: el Concejo busca renombrar la calle Inglaterra como Soldados de Malvinas

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes llevó adelante este jueves su décimo octava sesión ordinaria, jornada en la cual tomó estado parlamentario el proyecto que busca reemplazar la denominación actual de la calle Inglaterra —ubicada entre los barrios La Olla y Serantes— por el nombre Soldados de Malvinas.

La propuesta vinculada al cambio de nomenclatura urbana ingresó para su tratamiento formal y será estudiada por la comisión de Cultura, mientras que la modificación del artículo 13 de la Ordenanza Número 7.306 quedará bajo el análisis específico de la comisión de Legislación.

Durante la reunión de trabajo, el cuerpo de concejales aprobó un paquete de normativas, dio trámite a nuevas iniciativas presentadas por los ediles y declaró de interés institucional diversas actividades comunitarias, científicas y culturales de relevancia para el municipio capitalino.

Reconocimiento como Ciudadanos Ilustres a dos referentes de la medicina

Entre las normativas sancionadas por el recinto se destacó el otorgamiento del título honorífico de Ciudadana Ilustre a la doctora Ada Beatriz Husulak, en reconocimiento a su trayectoria médica. Egresada de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), cuenta con más de cincuenta años de labor profesional y aportes que la posicionaron como referente nacional e internacional en ginecología, medicina reproductiva y cirugía laparoscópica ginecológica. En el mismo sentido, el doctor Ricardo Alberto Torres recibió el máximo galardón que otorga el órgano legislativo municipal por su desempeño profesional, científico, académico y docente en el ámbito de la cirugía y la investigación.

Asimismo, los concejales aprobaron la modificación de la Ordenanza Número 5.331, norma que regula el certamen interbarrial de folclore "Don Jacinto Mamuh", con el objetivo de actualizar aspectos operativos vinculados a su implementación en la capital.

Proyectos en comisión y declaraciones de interés para la ciudad

En relación a los proyectos ingresados, la propuesta para la creación de una Sala Velatoria Municipal se derivó a las comisiones de Obras y Legislación, al tiempo que la iniciativa para implementar el Programa Municipal de Tokenización y Gestión Digital de Atributos Ambientales se giró a Ecología y Legislación.

Por último, el Concejo Deliberante declaró de interés el lanzamiento del proyecto "Rotary cuida tu corazón" previsto para el 4 de agosto, el Hanami Fest 2026 a realizarse el 8 de agosto en el anfiteatro José Hernández, la Semana Mundial de la Lactancia Materna del 1 al 7 de agosto, las festividades del Día de San Cayetano del 7 de agosto, el Premio Joven Empresario Correntino 2026 y el 50º aniversario del Instituto Valentín Haüy a celebrarse el próximo 4 de agosto.