Juan Pablo Valdés sobre la reforma del Banco Central: "Es necesaria, pero la tenemos que estudiar"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, habló este viernes de la reforma del Banco Central anunciada ayer por el presidente Javier Milei. Además, adelantó que participará de la reunión encabezada por el Gobierno nacional en Chaco para coordinar acciones ante el fenómeno climático El Niño.

Reforma del Banco Central

Respecto al proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que propone cambios en la Carta Orgánica del Banco Central para limitar sus funciones, Valdés señaló que la provincia primero analizará los alcances de la iniciativa antes de definir una postura.

“Es una reforma que primero tenemos que estudiar mucho para sentar una posición. Entendemos que la reforma es necesaria, pero hay que ver punto por punto qué es lo que propone el presidente Javier Milei”, dijo el gobernador en diálogo con la prensa.

El gobernador indicó que entiende que la propuesta busca darle valor al peso argentino y evitar mecanismos que, según consideró, perjudicaron al país en el pasado. “Queda analizar el nuevo camino propuesto y hacer las consultas necesarias para ver el apoyo o no de esta reforma, y si beneficia a los correntinos”, comentó.

Corrientes participará de la reunión por El Niño

Por otra parte, Valdés también confirmó que Corrientes participará del encuentro convocado en Chaco para coordinar acciones preventivas frente al fenómeno climático El Niño.

“Estamos convocados a participar, vamos a llevar nuestras miradas”, sostuvo el gobernador, quien explicó que planteará necesidades vinculadas al manejo hídrico.

Según indicó, Nación planteó la reunión por la situación de Santa Fe y Chaco, aunque la provincia llevará su propio planteo. En ese marco, destacó la autorización nacional para la obra hídrica de Palmira, destinada a mejorar el sistema de drenaje y reducir los problemas de anegamientos en San Luis del Palmar.

“Esperamos estar contenidos y sentirnos cerca de Nación en cualquier situación que tengan los correntinos en materia de inundaciones, sin mezquindades como si ha sucedido en otras situaciones críticas que atravesó la provincia.”, afirmó Valdés.

Además, destacó la organización provincial para afrontar situaciones críticas y señaló la importancia de la coordinación entre provincias. "Celebro que nos podamos juntar todos, no hay tiempo que perder", concluyó.