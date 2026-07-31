Juan Pablo Valdés en Paraguay: habló del futuro de los puertos de Corrientes y la navegación del Paraná

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este jueves de la 8º Reunión Plenaria Binacional organizada por la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip). Durante el encuentro en la ciudad de Encarnación se analizaron temas vinculados al desarrollo de la hidrovía y la navegación fluvial.

La reunión reunió a autoridades de Argentina y Paraguay, representantes diplomáticos y organismos relacionados con la actividad portuaria y el desarrollo regional. La agenda incluyó el intercambio de información sobre proyectos de infraestructura, aspectos operativos y desafíos para la vía navegable.

Tras el encuentro, el mandatario correntino destacó el potencial de la provincia dentro del sistema fluvial y mencionó los proyectos vinculados a los puertos de Ituzaingó y Lavalle. También señaló la importancia de avanzar en una navegación más fluida para favorecer el desarrollo productivo.

“Estuvimos trabajando junto a la Comip, hablamos del potencial de la provincia, del puerto de Ituzaingó, de Corrientes y el futuro de Lavalle”, expresó Valdés.

La mirada sobre los puertos provinciales

El gobernador afirmó que la hidrovía representa una oportunidad para la región y remarcó la necesidad de que los puertos correntinos puedan operar con mayor libertad. Además, mencionó la integración con provincias del Litoral y Paraguay como parte del desarrollo del corredor fluvial.

“Entendemos que la hidrovía es una oportunidad de desarrollo y un reclamo histórico desde los inicios de la Argentina para que los puertos de Corrientes funcionen libremente”, sostuvo.

En ese marco, Valdés explicó que la provincia presentó su visión sobre la logística y las oportunidades vinculadas a la generación de nodos de navegación. Durante una charla con la prensa, el gobernador también dijo “expusimos la idea sobre el puerto de Lavalle, que queremos que sea nuestro puerto de aguas más profundas”, afirmó.

Además, indicó que durante el encuentro hubo contactos con empresas vinculadas al transporte de cargas y provisión de fletes para la producción correntina.