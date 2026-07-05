Corrientes apuras gestiones con Brasil y busca nuevos mercados en Marruecos y Senegal

n El Gobierno de Corrientes gestiona la apertura de nuevos destinos para la madera local, por eso inició contactos para la apertura del mercado de Marruecos para tablas aserradas de la especie eucalipto, como así también para el mercado de Senegal.



Además se iniciaron conversaciones con el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, en busca de acelerar gestiones para la concreción de nuevos puentes con Brasil.



El propio gobernador Juan Pablo Valdés envió una nota a Luis Caputo para informar que Brasil está dispuesta a financiar un nuevo puente con Argentina, pero emplazado en esta zona.



Valdés informó que “el Vicegobernador del Estado de Rio Grande do Sul informa que se ha solicitado al Gobierno Federal de Brasil la convocatoria de una reunión de la Comisión Binacional Brasil-Argentina (COMBI), con el propósito de abordar los aspectos técnicos, juridicos e institucionales necesarios para el desarrollo de las iniciativas vinculadas a los puentes internacionales entre ambos países”.



“Asimismo, las autoridades brasileñas destacan la importancia de avanzar en la elaboración de los Términos de Referencia destinados a la contratación de los anteproyectos de los puentes internacionales, instancia considerada indispensable para el desarrollo de los estudios preliminares y la posterior estructuración técnica de los proyectos”.



El gobernador correntino solició “arbitrar los medios para promover acciones de coordinación y articulación institucional que permitan avanzar en la formulación y desarrollo de iniciativas estratégicas para la integración regional”.



Valdés alertó que “la concreción de estos proyectos contribuirá significativamente al fortalecimiento de la conectividad fisica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, al desarrollo de los corredores logísticos internacionales, al incremento del comercio bilateral y a la generación de nuevas oportunidades de crecimiento económico y social para las comunidades de ambos países”.