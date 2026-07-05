Mercedes: Juan Pablo Valdés anunció que la Provincia finalizará más de 50 viviendas paralizadas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este domingo el acto por el 194° aniversario de la fundación de la ciudad de Mercedes y anunció que la Provincia finalizará con fondos propios más de 50 viviendas que habían quedado paralizadas por programas nacionales.

Además, ratificó el compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura vial y educación para impulsar el desarrollo de la localidad.

Durante su discurso, el mandatario destacó el potencial agropecuario y turístico de Mercedes y sostuvo que es necesario seguir fortaleciendo la infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción.

"Debemos seguir avanzando con las obras viales para que esa producción salga más rápido y con mayor seguridad a los mercados", afirmó, al señalar que las inversiones permitirán agregar valor y generar más empleo para los mercedeños.

Más de 50 viviendas

El principal anuncio de la jornada estuvo vinculado a la política habitacional. Valdés confirmó que la Provincia asumirá el financiamiento de más de 50 viviendas que habían quedado inconclusas.

"Con fondos de todos los correntinos aquí en Mercedes, vamos a estar finalizando estas viviendas", expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con el municipio y aseguró: "Al futuro, queridos mercedeños, lo vamos a construir juntos".

El gobernador también señaló que el desafío es seguir generando empleo, mejorar la infraestructura vial y crear oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Mercedes, sin necesidad de emigrar.

Por su parte, el intendente Víctor Cemborain destacó el modelo de gestión implementado durante sus primeros meses de gobierno, basado en una administración "austera y eficiente", pese a la caída de la coparticipación.

El jefe comunal aseguró que es posible avanzar con obras y mejorar los servicios sin aumentar la presión tributaria sobre los vecinos, y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial mediante programas habitacionales como Oñondive y otros complejos de viviendas.

Celebración cívico-militar

La conmemoración comenzó con el izamiento del pabellón nacional y de las banderas de las colectividades, a cargo de alumnos de escuelas rurales, acompañados por la Banda de Música de la Policía de Corrientes.

Luego de la revista de tropas, el diácono Ramón Sánchez realizó una oración frente a las imágenes de la Virgen de las Mercedes y la Cruz del Gaucho Gil. Posteriormente, las autoridades colocaron una ofrenda floral al pie del monumento a Pedro Ferré.

La jornada concluyó con un multitudinario desfile cívico-militar del que participaron delegaciones escolares, veteranos de la Guerra de Malvinas y efectivos del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y la Policía de Corrientes, coronando así los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.