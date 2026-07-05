Colonia Libertad: Juan Pablo Valdés entregó 10 viviendas y anunció la construcción de otras 20

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este domingo el acto por el 113° aniversario de Colonia Libertad, donde entregó 10 viviendas del programa Oñondivé a familias de la localidad y anunció la construcción de otras 20 unidades habitacionales.

Durante su discurso, el mandatario ratificó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de la localidad y destacó el trabajo conjunto con el municipio. "Juntos venimos trabajando para que cada día ustedes estén mejor", expresó.

En ese marco, confirmó la firma de un nuevo convenio para avanzar con la construcción de 20 viviendas destinadas a responder a la demanda habitacional de la comunidad. "Vamos a invertir en estas 20 viviendas nuevas y también vamos a estar haciendo cinco viviendas más para Estación Libertad", anunció.

Además, Valdés sostuvo que el crecimiento de Corrientes debe estar acompañado por la generación de empleo y el agregado de valor a la producción. "Este es el desafío que tenemos por delante: buscar empresas, industrias y darle valor agregado a toda nuestra materia prima para que nuestros jóvenes y familias encuentren un mejor futuro", afirmó.

Combi para estudiantes

Otro de los anuncios realizados por el gobernador fue la entrega de una combi destinada al traslado de estudiantes, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación para los jóvenes de la localidad.

Entrega de viviendas

En el marco de la celebración, diez familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas construidas a través del programa Oñondivé.

Al dirigirse a los adjudicatarios, Valdés destacó que acceder a la casa propia representa uno de los mayores sueños de cualquier familia. "A través de este programa encontramos una herramienta hermosa para que puedan cumplir ese sueño, que es el de la casa propia", sostuvo.

Por su parte, el interventor del INVICO, Lizardo González, confirmó que las nuevas viviendas comenzarán a ejecutarse en el corto plazo. "Vamos a empezar lo más pronto posible con las 20 viviendas más de demanda libre", aseguró.

En representación de las familias beneficiarias, una de las adjudicatarias expresó su emoción y recordó el esfuerzo realizado durante la construcción de las casas. "Fue un trabajo arduo; las diez familias construimos estas viviendas con nuestras propias manos", manifestó.

Aniversario de la localidad

La jornada comenzó con el acto protocolar, que incluyó la invocación religiosa a cargo del padre Diego Villalba, la interpretación del Himno Nacional Argentino por la Banda de Música de la Policía de Corrientes y el tradicional desfile cívico-militar.

Del desfile participaron instituciones educativas, excombatientes de Malvinas, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas y vecinos que acompañaron los festejos por un nuevo aniversario de Colonia Libertad.

El intendente Alcides Tribbia destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y llamó a continuar trabajando de manera articulada. "Tenemos que trabajar unidos, donde todos pongamos nuestro granito de arena", expresó.