Juan Pablo Valdés viaja a Tucumán para la vigilia del 9 de Julio con Javier Milei

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, viajará a la provincia de Tucumán para acompañar al presidente Javier Milei durante los actos oficiales de la vigilia patria que se desarrollarán este miércoles 8 de julio por la noche, consolidando el alineamiento de la administración correntina en la agenda federal de la Casa Rosada, según confirmaron fuentes gubernamentales.

La convocatoria presidencial tendrá como epicentro el salón principal del Museo Casa Histórica en la capital tucumana, un sitio de fuerte carga simbólica para la gestión de La Libertad Avanza, dado que allí se rubricó el denominado Pacto de Mayo junto a un nucleamiento de gobernadores en julio de 2024.

De acuerdo al cronograma oficializado por los equipos de ceremonial de la Presidencia de la Nación, Milei pronunciará un discurso a la medianoche que será transmitido a todo el país mediante la utilización de la cadena nacional de radiodifusión, tras lo cual emprenderá el regreso inmediato a la Ciudad de Buenos Aires para asistir al tradicional Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana.

Gabinete completo, internas y la búsqueda de la foto de unidad

El despliegue de las máximas autoridades institucionales en territorio tucumano servirá como termómetro político del oficialismo en la previa del inicio del año electoral.

El jefe de Estado estará respaldado por la plana mayor de su gabinete de ministros, comitiva que marcará el debut formal en actos federales de Diego Santilli en sus funciones como flamante titular de la Jefatura de Gabinete, un rol técnico y político clave con el que las provincias del Litoral buscan aceitar la reactivación de partidas presupuestarias e infraestructura vial.

Asimismo, la organización confirmó la asistencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuya presencia adquiere relevancia institucional en medio de las persistentes versiones sobre diferencias discursivas y de gestión interna que mantiene con el círculo cerrado del Poder Ejecutivo.

La comitiva oficial se integrará además con legisladores nacionales y funcionarios de primera línea, quienes compartirán el estrado con los mandatarios provinciales aliados de la región.

Desde el entorno de la Jefatura de Gabinete admitieron que la intención política de la Casa Rosada radica en capitalizar las celebraciones del Día de la Independencia para exhibir una contundente muestra de gobernabilidad y cohesión interna, reeditando la postal política lograda dos años atrás durante la firma de los acuerdos programáticos federales.