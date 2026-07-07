Valdés y Passalacqua analizaron proyectos estratégicos para Corrientes y Misiones

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, mantuvo este martes una reunión con Hugo Passalacqua, en la Casa de Gobierno de Posadas, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada a potenciar el desarrollo estratégico del Norte Grande.

Durante el encuentro analizaron proyectos vinculados a infraestructura, energía, logística, producción, turismo e integración regional, con especial énfasis en obras consideradas clave para mejorar la competitividad de las economías regionales.

Entre los principales temas abordados se destacaron la necesidad de avanzar con el acceso al gas natural para el Norte Grande, el fortalecimiento de la hidrovía y el desarrollo de la cuenca forestoindustrial que comparten Corrientes y Misiones.

“Venimos trabajando con el gobernador Passalacqua sobre la agenda en común que tenemos que tener Corrientes y Misiones pensando en el desarrollo estratégico de nuestra región”, expresó Valdés al finalizar la reunión.

El mandatario correntino sostuvo que ambas provincias comparten necesidades y desafíos que requieren una planificación coordinada. En ese sentido, afirmó que la mejor manera de afrontarlos es mediante una agenda común que fortalezca las capacidades productivas y de infraestructura del Nordeste argentino.

Además, destacó el vínculo institucional construido entre ambos gobiernos y recordó que Passalacqua participó de su asunción el pasado 10 de diciembre de 2025, convirtiéndose en el primer gobernador de Misiones en asistir oficialmente a una ceremonia de ese tipo en Corrientes.

“Hay una coincidencia de desarrollo y de industrialización que tiene que unir los intereses de Misiones y Corrientes. Tenemos que dejar de estar separados; tenemos que trabajar en bloque”, remarcó Valdés.

Por su parte, Passalacqua aseguró que ambas provincias atraviesan un momento de fuerte articulación institucional y sostuvo que el trabajo conjunto permitirá fortalecer la posición del Norte Grande para gestionar obras y reducir las asimetrías históricas con otras regiones del país.

“Si nosotros no trabajamos unidos, no vamos a encontrar soluciones a nada. Solos no se logra nada, solos no se puede”, afirmó el mandatario misionero.

Agenda en Posadas

Tras la reunión, Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua participaron de la ceremonia de entrega de uniformes de gala a los 91 cadetes de primer año de la Promoción XLVIII del Liceo Naval Militar “Almirante Storni”, en la ciudad de Posadas.

El gobernador correntino estuvo acompañado por el diputado nacional Diógenes González; el interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), Pablo Cuenca; la subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Motta; y el interventor del Ente Regulador de Agua, Andrés Stegelmann, quienes integraron la comitiva oficial durante la visita a Misiones.