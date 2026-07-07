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Cuándo empieza el pago del Plus Unificado para trabajadores de la provincia de Corrientes

El Gobierno provincial confirmó que las fechas de pago se extenderán hasta el viernes 17 de julio.

Por El Litoral

Martes, 07 de julio de 2026 a las 09:21

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este martes que el pago del Plus Unificado correspondiente al mes de julio para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el miércoles. 

Según el cronograma oficial, el pago se extenderá hasta el viernes 17.

Cronograma de pago

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8.
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 (disponible en cajeros a partir del 9).
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 17 (disponible a partir del 16)

El beneficio alcanza tanto a trabajadores activos de la administración pública provincial como a jubilados y pensionados correntinos.

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