Cuándo empieza el pago del Plus Unificado para trabajadores de la provincia de Corrientes

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este martes que el pago del Plus Unificado correspondiente al mes de julio para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el miércoles.
Según el cronograma oficial, el pago se extenderá hasta el viernes 17.
Cronograma de pago
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8.
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 (disponible en cajeros a partir del 9).
- DNI terminados en 4 y 5: martes 14.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 17 (disponible a partir del 16)
El beneficio alcanza tanto a trabajadores activos de la administración pública provincial como a jubilados y pensionados correntinos.