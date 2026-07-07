Cuándo empieza el pago del Plus Unificado para trabajadores de la provincia de Corrientes

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este martes que el pago del Plus Unificado correspondiente al mes de julio para trabajadores provinciales activos y jubilados comenzará el miércoles.

Según el cronograma oficial, el pago se extenderá hasta el viernes 17.

Cronograma de pago

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 8.

: miércoles 8. DNI terminados en 2 y 3 : lunes 13 (disponible en cajeros a partir del 9).

: lunes 13 (disponible en cajeros a partir del 9). DNI terminados en 4 y 5 : martes 14.

: martes 14. DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 15.

: miércoles 15. DNI terminados en 8 y 9: viernes 17 (disponible a partir del 16)

El beneficio alcanza tanto a trabajadores activos de la administración pública provincial como a jubilados y pensionados correntinos.