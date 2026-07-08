Diputados pidió a Nación incluir el acceso al puente General Belgrano en la concesión vial

La Cámara de Diputados de Corrientes, presidida por Eduardo Tassano, aprobó este martes una solicitud dirigida al Ministerio de Economía de la Nación para que el tramo urbano conformado por las avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré, en la ciudad de Corrientes, sea incorporado a la Licitación Pública – Etapa III de la Red Federal de Concesiones, Tramo Litoral.

El pedido busca que ese corredor, que constituye la continuidad funcional del Puente Interprovincial General Manuel Belgrano hasta su empalme con la Ruta Nacional Nº 12, quede incluido dentro de las obligaciones de mantenimiento previstas en el contrato de concesión.

La iniciativa también solicita que, en caso de no ser posible modificar el pliego licitatorio, se instrumente un mecanismo de compensación vial urbana mediante un convenio entre Nación, Provincia y Municipio o un fideicomiso financiado con parte del canon de concesión. El objetivo es que la ciudad de Corrientes y la Provincia dejen de afrontar en soledad los costos de conservación de ese corredor estratégico.

Durante el debate, el diputado Norberto Ast recordó que el planteo ya había sido respaldado por unanimidad en el Parlamento del Norte Grande, con el acompañamiento de legisladores del NEA y NOA.

"Contamos con la solidaridad del resto de los parlamentarios de la región", expresó al fundamentar el proyecto, destacando además los reclamos que viene realizando el Gobierno provincial.

Por su parte, el diputado Eduardo Hardoy sostuvo que la Nación mantiene una deuda histórica con Corrientes en materia de infraestructura vial y remarcó el intenso tránsito de camiones que soporta diariamente ese acceso al puente General Belgrano.

En tanto, el legislador Emiliano Fernández Recalde acompañó la iniciativa, aunque planteó la necesidad de incorporar también otras obras estratégicas para el interior provincial, como la autovía sobre la Ruta Nacional 14, en el cruce entre Monte Caseros y Curuzú Cuatiá, además de mejoras en los accesos a la capital.

También hicieron uso de la palabra los diputados Ricardo Leconte y Cuqui Calvano, quienes expusieron sus posiciones sobre la importancia de garantizar el mantenimiento de uno de los principales corredores viales de la provincia.

Otras iniciativas

En la misma sesión, la Cámara sancionó la ley que instituye el 2 de agosto como Día Provincial del Ganadero Correntino, en homenaje a los soldados Juan Bautista Cabral y Feliciano Silva, quienes dieron su vida en la Batalla de San Lorenzo de 1813. La norma será incorporada al calendario escolar y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Además, los diputados otorgaron media sanción al proyecto que declara Fiesta Provincial de la Torta Carasucia a la celebración que cada mes de octubre se realiza en la localidad de Esquina, con el propósito de promover su identidad cultural, social y económica.