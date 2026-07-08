La familia de Loan se solidarizó con la jueza Pozzer Penzo

La familia de Loan Peña se hizo eco de las expresiones críticas que se generaron hacia la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien orientó la investigación del caso, y emitió un comunicado para expresar su solidaridad con la magistrada.

Mediante un escrito distribuido a los medios por los abogados querellantes, Belén Russo Cornara y Alejandro Vecchi, la familia Peña manifestó su "agradecimiento a la Dra. Jueza Federal Cristina Pozzer Penzo que ha sido agraviada y atacada injustamente durante toda la instrucción de la causa y lo sigue siendo por los imputados y sospechosos de la sustracción de Loan y el entorpecimiento de la investigación".

En ese sentido, indicaron que lo han hecho "incluso con pedidos de juicio político ante el consejo de la Magistratura, totalmente infundados".

Y subrayaron que fue "producto del excelente trabajo que en estos días llegó a juicio oral".

Con lo cual manifestaron "nuestra plena solidaridad con ella de parte de nuestra familia y de Loan".

La jueza Pozzer Penzo fue la responsable de la elevación a juicio del caso Loan, expediente que llegó al Tribunal Oral Federal en un plazo menor a los dos años, en el marco de una instrucción desarrollada junto al fiscal Federal de Goya, Mariano De Guzmán.