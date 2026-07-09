Polich en el 9 de Julio: "Debemos seguir luchando por una independencia real y efectiva"

La ciudad de Corrientes fue sede de las celebraciones oficiales de la Provincia por el 210° aniversario de la Independencia nacional. El intendente Claudio Polich, junto al gobernador Juan Pablo Valdés, lideró una cargada agenda institucional que incluyó el izamiento de la bandera, el Tedeum y un histórico y multitudinario desfile cívico-militar con más de 5.000 participantes y vehículos blindados en la Costanera.

Durante la jornada, el jefe comunal llamó a revalorizar el legado de los próceres y convocó a la comunidad a buscar una "independencia real y efectiva".

Agenda oficial, izamiento de bandera y Tedeum en la Capital

Las actividades oficiales comenzaron a primera hora de la mañana y congregaron a representantes de distintas instituciones locales, fuerzas de seguridad y ministros del Gabinete:

Toque de diana: antes de las 8 en la residencia oficial de la Costanera.

Acto central: pasadas las 8:30, las autoridades se trasladaron a la plaza 25 de Mayo para el izamiento del pabellón nacional , la entonación del Himno Nacional Argentino y la colocación de ofrendas florales ante el monumento al General José de San Martín.

Saludo y convite: se realizó el saludo protocolar dentro de la Casa de Gobierno junto al tradicional chocolate patrio .

Cita religiosa: funcionarios civiles y militares caminaron una cuadra hasta la Iglesia Nuestra Señora de la Merced para participar del tedeum solemne.

El mensaje del intendente: "Debemos seguir luchando"

Tras cumplirse la primera parte de los actos protocolares, el intendente Claudio Polich se dirigió a la comunidad con un fuerte discurso de reivindicación histórica y compromiso social.

"Hoy debemos seguir luchando por una independencia real y efectiva. Todo lo que hicieron nuestros próceres para dar origen a la Nación y conformar el orden político y social que tiene hoy la República Argentina es algo para conmemorar y tratar de imitar", remarcó el jefe comunal.

Asimismo, en un llamado directo a los vecinos de la Capital, el mandatario instó: “Sigamos trabajando juntos para construir la ciudad que queremos”.

Más de 5.000 desfilaron en un imponente marco en la Costanera

El broche de oro de las celebraciones patrias se trasladó a la confluencia de las avenidas costaneras General San Martín y Juan Pablo II, donde miles de familias correntinas y turistas se apostaron para presenciar un masivo desfile cívico-militar organizado en conjunto por el Gobierno provincial.

El masivo despliegue sobre la calzada estuvo integrado por los siguientes sectores: