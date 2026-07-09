Marcos Pereda presentó su lista y va por la presidencia de la Sociedad Rural

n La antesala de las elecciones en la Sociedad Rural Argentina (SRA) que se realizarán en septiembre sumó un nuevo capítulo, con la oficialización de la lista “Renovación con Unidad”, que encabezarán Marcos Pereda y Santos Zuberbuhler como candidatos a presidente y vice de la entidad, respectivamente. De esta manera, Pereda, actual vicepresidente de la rural, competirá con el actual titular, Nicolás Pino, en medio de una interna con muchas rispideces que se viene danto desde hace varias semanas.



Luego de que el actual presidente, Nicolás Pino, oficializara días atrás su candidatura para buscar un cuarto mandato consecutivo para la conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el pasado lunes el espacio opositor “Renovación con Unidad” presentó formalmente su lista encabezada por el vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, quien busca quedarse con la presidencia en las elecciones previstas para septiembre.



La presentación consolida una elección que promete ser una de las más disputadas de los últimos años dentro de la principal entidad ruralista del país. Después de casi seis años de gestión de Pino, la oposición decidió unificar posiciones detrás de Pereda con el objetivo, dijeron, de promover una alternancia en la conducción.



En un comunicado difundido tras la oficialización de la lista, “Renovación con Unidad” sostuvo que busca “ofrecer una alternancia en la conducción, garantizar la calidad institucional en riesgo y mostrar un compromiso con los valores históricos de la Sociedad Rural Argentina”.



“Con el objetivo de ofrecer una alternancia en la conducción, garantizar la calidad institucional en riesgo y mostrar un compromiso con los valores históricos de la Sociedad Rural Argentina, el espacio Renovación con Unidad presentó su lista para el período 2026-2028", precisaron.



En esa línea, destacaron: "Renovación con Unidad manifiesta enfáticamente la desafortunada y cuestionable decisión del actual presidente Nicolás Pino de vulnerar el espíritu del estatuto así como la autopromoción de su candidatura para un cuarto período consecutivo (cuando el límite es tres) a través de un listado de socios fraguado con nombres inscriptos sin consentimiento, llevando a la institución a una tensión nunca antes vista, sustentada con acciones intimidatorias y coerción manifiesta".



Así también señalaron que “a fin de posibilitar un cambio de ciclo tras casi 6 años de gobierno de la actual conducción, la lista que presenta Renovación con Unidad reúne a productores agropecuarios de larga tradición y compromiso con el país, preocupados por la degradación institucional a la que nunca debió haber llegado la Sociedad Rural Argentina".



Expresaron que Renovación con Unidad asume a través de sus candidatos el compromiso de “trabajar sin mezquindad” y por el bien general del sector que representa en todos y cada uno de los rincones de la Argentina: “Animados en la defensa real de los intereses de los productores y unidos en la necesidad de luchar por los valores éticos que forjaron la fundación de la entidad 160 años atrás”.



Pereda estará acompañado por Santos Zuberbuhler como candidato a vicepresidente de la fórmula. Entre los vocales titulares figuran, entre otros, Santiago del Solar, Enrique Wilson Rae, Jorge Born, Enrique Duhau, Pablo Basualdo, Gustavo Papini, Belén Doval, Germán Mouremble, Juan Diego Etchevehere, Mariano López Alduncín, Walter Feldkamp, Santiago París y William Andrew Murchison.



La lista también incluye como vocales por distrito a dos productores de Corrientes: Carlos Romero Feris irá como candidato a vocal titular; mientras que José Enrique García Enciso integra la lista de vocales suplentes.



Además, entre los candidatos a vocales titulares por distrito aparecen César Rodiño, Alejandro Mendia, Jorge Srodek, Francisco Becerra Stieffel, Juan Cruz Ballestero, Soledad Diez de Tejada Cossio, Mariano Berisso, Marcos Fabián Vitter, María Teresa Gyselynck de Estrada, Lain Torres (h), Sergio Nicastro, Juliana Bugiolacchi y Juan Enrique Ibáñez Puig.



Como vocales suplentes por distrito fueron postulados Mariano Oneto, Juan Pablo Cevey, Adela Nores Boderau, Jaime Martínez Ferrer, Luis Orquin, Ana Stella Borras de Ortiz, Mayda Spiazzi, José Luis Schahovskoy, Roger Torres, Santiago Atenor, Gerardo Cartellone, Celina Cabezas y Carlos Vila Moret.