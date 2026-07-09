Respaldo institucional a Di Tella en el juicio por Loan

Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación (AMFJN), la Lista Celeste manifestó su respaldo al defenosr oficial de Corrientes Enzo Di Tella, luego de los cuestionamkientos recibidos por una controversia desatada en el marco del juicio por el caso Loan Peña.

Di Tella, quien representa al imputado Bernardino Antonio Benítez, fue criticado por un gesto realizado en la audiencia del martes último y que presuntamente fue dirigido a la Fiscalía. Es por eso que tanto el titular de ese ministerio público en el proceso, Carlos Schaefer, como la querella que lleva adelante la familia de Loan Peña, expresaron severos cuestionamientos.

Para respaldar a Di Tella, la Lista Celeste emitió en las últimas horas un comunicado en el que responde a las críticas asegurando que afectan, "no solo a ese profesional, sino también a la autonomía e independencia de la defensa pública".

Comunicado completo

La Lista Celeste expresa su plena solidaridad y respaldo institucional al Dr. Enzo Mario Ditella, defensor público oficial de la provincia de Corrientes, frente a los cuestionamientos públicos dirigidos contra el ejercicio de su función constitucional.



En causas de profunda sensibilidad social y trascendencia institucional, resulta imprescindible preservar los principios que sustentan el estado constitucional de derecho, entre ellos el derecho de toda persona a contar con una defensa técnica independiente, eficaz y libre de presiones.



La defensa pública no defiende hechos ni conductas, garantiza derechos y asegura el debido proceso. Los defensores públicos no eligen a quienes representan, cumplen un mandato constitucional destinado a resguardar la defensa en juicio, la igualdad de armas y las garantías que hacen posible una justicia legítima e independiente.



Por ello, preocupa que el ejercicio de la defensa técnica pueda dar lugar a cuestionamientos personales o institucionales contra quien cumple con el deber que la constitución y la ley le imponen en vez de estar encaminados al descubrimiento de los hechos. Desacreditar públicamente a un defensor por el ejercicio de su función afecta, no solo a ese profesional, sino también a la autonomía e independencia de la defensa pública.



La fortaleza de un sistema republicano se demuestra precisamente cuando garantiza el pleno respeto de las garantías constitucionales en los casos de mayor impacto público.



La lista celeste reafirma su compromiso con una justicia independiente, con el respeto irrestricto a las víctimas, con el pleno ejercicio del derecho de defensa y con la autonomía funcional de la defensa pública.



