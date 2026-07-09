Juan Pablo Valdés participó de la vigilia por el 9 de Julio junto a Javier Milei en Tucumán

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó de la vigilia por el 9 de Julio en la Casa de Tucumán. El acto fue encabezado por el presidente Javier Milei y reunió a mandatarios provinciales por un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

Tras la ceremonia, Valdés compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la fecha patria y el encuentro con gobernadores de distintas provincias. "A 210 años de la Declaración de nuestra Independencia, compartimos en la histórica Casa de Tucumán la Vigilia Patria junto al presidente Javier Milei y gobernadores de todo el país"

Además, sostuvo: "Que el legado de 1816 nos inspire a seguir construyendo una Nación unida, federal y libre", expresó.

El acto

La actividad se desarrolló en la Casa Histórica de Tucumán y contó con la presencia de doce gobernadores, quienes acompañaron al jefe de Estado durante la conmemoración del Día de la Independencia.

Durante el acto, Milei defendió el rumbo económico de su gestión, sostuvo que el país atraviesa una "nueva etapa" y anticipó que el oficialismo buscará avanzar con sus principales proyectos en el Congreso. Además, afirmó que su administración está "desendeudando al país".

Al igual que Valdés, también participaron los gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco); y Osvaldo Jaldo (Tucumán).