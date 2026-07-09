9 de Julio en Corrientes: Valdés pidió "más igualdad y más federalismo"

Este jueves se conmemora un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, evento bisagra para la historia de Argentina que tuvo epicentro en Tucumán. En Corrientes se desarrollan los actos oficiales que conmemoran un nuevo día patrio.

En base al iitinerario oficial los festejos y actos protocolares iniciaron a las 8.30 de este jueves, encabezados por el gobernador Juan Pablo Valdés.

🔴 Izamiento de la bandera en la plaza 25 de Mayo

Los actos oficiales por el Día de la Independencia se trasladaron a la plaza 25 de Mayo, donde frente a delegaciones escolares, funcionario y

🔴 Valdés sobre su presencia en Tucumán y la importancia de la hidrovía

Tras el toque de diana, el gobernador habló con la prensa presente y fue consultado sobre su participación de la vigilia al Día de la Independencia realizado en San Miguel de Tucumán y encabezado por el presidente Javier Milei.

Valdés mencionó que el evento sirvió para que los gobernadores que se dieron cita continúen "discutiendo lo mismo, más igualdad y más federalismo y que las oportunidades sean las mismas para todos, en cualquier lugar del país donde uno se encuentre".

Además, fue consultado sobre la hidrovía, a lo que señaló que espera conocer sobre las nuevas autoridades a cargo yas que "es clave para el desarrollo de los puertos de la provincia, para que los dragados continúen hasta el puerto de Ituzaingó, Lavalle y El Sombrero, que el tramo del alto Paraná sea tenido en cuenta".

🔴 Toque de diana

En la mañana de este jueves, los actos oficiales iniciaron en la residencia del gobernador, ubicada sobre avenida Costanera, donde Juan Pablo Valdés recibió a los Cazadores Correntinos, quiene hicieron un saludo protocolar con el toque de diana.

En sus redes sociales, el gobernador dijo "qué mejor manera de comenzar esta jornada patria que con el Toque de Diana a cargo de los Cazadores Correntinos".

🔴 Seguí el desfile en vivo

Mientras el gobernador encabeza los actos protocolares, en la costanera de la ciudad capital está todo dispuesto para el desfile cívico.militar conmemorativo.

El acto dará inicio a las 10.30 en presencia de Valdés, funcionarios provinciales y municipales y las familias correntinas.