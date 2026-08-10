La Cámara de Diputados reconocerá a dos médicos del Instituto de Cardiología de Corrientes

La Cámara de Diputados de Corrientes distinguirá este martes 11 de agosto a los doctores Eduardo Perna y Stella Maris Macín, destacados profesionales del Instituto de Cardiología de Corrientes, en reconocimiento a su trayectoria y al reciente premio otorgado por la Academia Nacional de Medicina.

La iniciativa fue impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, con el objetivo de destacar el aporte de ambos especialistas a la investigación científica y a la salud pública.

Perna, referente en Insuficiencia Cardíaca y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), y Macín, jefa del Servicio de Unidad Coronaria del Instituto de Cardiología, integraron el equipo de investigadores distinguido con el Premio "Dr. Rafael A. Bullrich".

El reconocimiento fue otorgado por el trabajo "Infarto agudo de miocardio con elevación del ST en Argentina. 11 años del Registro ARGEN-IAM-ST", una investigación que aporta información relevante sobre esta enfermedad en el país.

Desde la Cámara de Diputados destacaron que la distinción busca poner en valor el compromiso, la excelencia y el esfuerzo de los profesionales que generan conocimiento con impacto directo en la salud de la población.

La ceremonia se realizará este martes a las 19 en el Recinto de Sesiones del Palacio Legislativo y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados.