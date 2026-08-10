Conmemoran en Corrientes el 62° aniversario del fallecimiento de Piragine Niveyro

La Comisión Permanente de Homenaje al Dr. Fernando Piragine Niveyro llevará a cabo este viernes 14 de agosto, a partir de las 11:30, la habitual reunión anual en memoria del recordado exgobernador de la provincia.

La ceremonia conmemorativa tendrá lugar en la plazoleta que lleva el nombre del exmandatario, ubicada sobre la intersección de la avenida Poncho Verde y la calle Plácido Martínez en la capital provincial.

A través de una convocatoria abierta, la comisión organizadora invitó a la ciudadanía en general, como así también a representantes de diversos sectores políticos, gremiales y sociales de la provincia, a acompañar a familiares y allegados del destacado hombre público.

El encuentro se realiza en el marco de la conmemoración del 62° aniversario de su fallecimiento, oportunidad en la que se repasará el impacto de su gestión en la historia institucional de la región.

Cronograma del acto conmemorativo y colocación de ofrendas

Según informaron los organizadores del homenaje, el desarrollo del programa institucional dará inicio formal con la recepción de los asistentes y la posterior colocación de ofrendas florales al pie del busto que perpetúa la memoria de Fernando Piragine Niveyro.

Las florales serán depositadas por representantes de organizaciones públicas, entidades gremiales, instituciones privadas y adherentes a título personal.

Posteriormente, las delegaciones e invitados presentes guardarán un minuto de silencio en señal de respeto y tributo al exgobernador correntino.

El cierre del encuentro ceremonial estará a cargo de las palabras de los organizadores, quienes pronunciarán una breve alegoría final sobre la trayectoria política del homenajeado y su legado en el desarrollo de la provincia de Corrientes.