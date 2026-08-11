Asumió la nueva delegada de Migraciones de Corrientes

Evelyn Karsten asumió como nueva delegada de Migraciones en Corrientes, tras haber sido secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados. También fue candidata a vicegobernadora por La Libertad Avanza.

Karsten reemplaza en el cargo a Ángel Kofman, quien actualmente se desempeña como concejal de la ciudad de Corrientes.

Situación judicial con el Poder Legislativo

La designación se produce mientras la dirigente libertaria mantiene una disputa judicial con el Poder Legislativo provincial por su salida de la Secretaría Parlamentaria.

El conflicto comenzó el 9 de diciembre de 2025, durante la Sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados. En esa jornada, el cuerpo legislativo votó su remoción del cargo y, desde entonces, Karsten inició acciones judiciales al cuestionar las causales utilizadas para su remoción y también el procedimiento de votación.



