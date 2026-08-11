Juan Pablo Valdés firmó convenios con el CFI para fortalecer a las pymes de Corrientes

El gobernador Juan Pablo Valdés y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, encabezaron este martes una jornada de trabajo en Corrientes donde firmaron convenios para crear un Fondo de Garantía Provincial y ampliar las herramientas de financiamiento destinadas a pymes, empresas y productores.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer el desarrollo productivo de Corrientes mediante nuevas líneas de crédito, inversiones y herramientas que permitan mejorar la competitividad del sector privado y generar empleo.

Durante el encuentro, realizado en el Centro Administrativo y luego en el Hotel Marriott, también se presentó un Fondo de Innovación, orientado a financiar proyectos productivos y promover el crecimiento de las cadenas de valor en la provincia.

En su discurso, Juan Pablo Valdés destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. "Soy un convencido de que, si trabajamos todos juntos, nos escuchamos y cada uno hace su parte, Corrientes va a seguir creciendo", expresó.

El mandatario sostuvo además que la planificación y el acceso al financiamiento son claves para impulsar obras de infraestructura, logística, puertos y proyectos destinados a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, Ignacio Lamothe remarcó que el desarrollo productivo requiere inversiones sostenidas y una articulación entre los sectores público y privado para generar más oportunidades de empleo en Corrientes.

En la misma línea, el ministro de Hacienda, Héctor Grachot, afirmó que "el verdadero motor del desarrollo es un sector privado fuerte y dinámico" y destacó que el rol del Estado es acompañar y potenciar ese crecimiento.

La jornada concluyó con un conversatorio orientado a fortalecer las capacidades técnicas y financieras de la provincia y promover el intercambio de experiencias sobre desarrollo productivo e innovación.