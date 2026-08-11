Se viene la tercera Sesión Itinerante del año en Molina Punta

Este jueves, desde las 10 de la mañana, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes llevará adelante su tercera Sesión Itinerante del año, que tendrá lugar en la Escuela Frondizi, ubicada en el barrio Molina Punta.

En ese marco, el concejal Matías Bocalón, perteneciente CICO (Ciudadanos Comprometidos), destacó la importancia de continuar acercando el trabajo del Concejo a los distintos barrios de la ciudad.

“Este jueves vamos a llevar adelante la tercera Sesión Itinerante del año, y para nosotros es muy importante poder seguir acercando el Concejo a los barrios. En esta oportunidad vamos a estar en la Escuela Frondizi, en Molina Punta, desde las 10 de la mañana”, señaló Bocalón.

El concejal recordó que el viernes pasado se realizó la sesión preparatoria, instancia en la que se pudo tomar contacto con vecinos de distintos sectores de la zona y recibir sus pedidos e inquietudes.

“El viernes pasado tuvimos la sesión preparatoria en el mismo lugar y pudimos escuchar los pedidos y las necesidades de los vecinos de Molina Punta, del barrio Industrial, Víctor Colas, Punta Taitalo y otros sectores y zonas aledañas. Fue una jornada muy importante porque nos permitió conocer de primera mano las distintas situaciones que atraviesan los vecinos”, explicó el concejal.

Bocalón remarcó que el trabajo realizado durante la preparatoria permite llegar a la Sesión Itinerante con un conocimiento más concreto de las necesidades de la zona.

“Este jueves ya vamos a estar nuevamente en la Escuela Frondizi, pero en el marco de la Sesión Itinerante propiamente dicha. Allí vamos a sesionar los concejales y abordar los distintos temas que forman parte del orden del día”, aclaró.

Finalmente, el concejal de CICO sostuvo que esta modalidad permite fortalecer la presencia territorial del Concejo Deliberante.

"Creo que es muy importante que el Concejo salga de su sede habitual y llegue a los barrios. Estar cerca significa también conocer lo que pasa, escuchar cuáles son las necesidades y trabajar desde nuestro lugar para buscar respuestas. Queremos seguir construyendo un Concejo cercano y presente en cada barrio de la ciudad”, concluyó Bocalón.