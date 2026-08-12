Manuel Varela asumió como Subsecretario de Empleo de Corrientes

Este miércoles se puso en funciones al nuevo Subsecretario de Empleo, Manuel Eduardo Varela. Esta acción es producto del decreto firmado por el gobernador Juan Pablo Valdés.

El anuncio del nuevo cargo de Varela se realizó a través de las redes sociales del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, donde se mostró la rúbrica por parte de la ministra Mariel Gabur de los documentos correspondientes.

La funcionaria destacó que "trabajaremos en conjunto para fortalecer el empleo en la provincia e impulsar nuevas oportunidades laborales para todos los correntinos".

De esta manera Varela inicia sus tareas en un nuevo cargo.