Juan Pablo Valdés insistió ante la Nación con una tarifa energética diferenciada

El gobernador, Juan Pablo Valdés, ratificó este miércoles ante el Gobierno Nacional la gestión por una tarifa energética diferenciada para Corrientes en particular y el Norte Grande en general, durante su intervención en la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas, Misiones.

El mandatario correntino planteó la necesidad de avanzar en una ley de tarifas diferenciales para las provincias de zonas cálidas, así como ampliar la red de gas natural y acelerar obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo de la región.

El encuentro reunió a mandatarios del NEA y NOA, con la participación del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y del secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.

Uno de las principales gestiones estuvo vinculada a la cuestión energética. Valdés sostuvo que las provincias del Norte Grande impulsarán un proyecto para que los beneficios tarifarios para las zonas cálidas queden establecidos por ley.

"Vamos a trabajar en una ley que deje explícito que no siempre quedemos a la buena de que hoy te reconozco y mañana no", afirmó Juan Pablo Valdés.

En ese sentido, planteó la necesidad de establecer una compensación para las zonas cálidas y muy cálidas, tomando como referencia el esquema vigente para las denominadas zonas frías.

Así es que el gobernador ratificó que este beneficio debe quedar respaldado por una legislación específica y debe convertirse en una política permanente. De ese modo remarcó la necesidad de que las políticas tarifarias nacionales contemplen las particularidades de las provincias del Norte, donde existe una alta dependencia del sistema eléctrico.

El mandatario también insistió en la necesidad de extender la red de gas natural hacia el NEA y remarcó que el objetivo no es solo abastecer a los hogares, sino potenciar el desarrollo industrial. "No queremos gas solamente para las casas, queremos gas para producir", sostuvo.

En ese sentido, explicó que la falta de gas natural limita la competitividad de actividades productivas como la industria arrocera y forestal, que actualmente dependen de otras fuentes de energía.

Rutas e hidrovía

Durante la asamblea, Valdés también reclamó inversiones en infraestructura vial y pidió acelerar las obras sobre las rutas nacionales que atraviesan el Norte Grande.

Asimismo, planteó la necesidad de profundizar el calado de la Hidrovía Paraná-Paraguay para mejorar la competitividad logística de la región y facilitar la salida de la producción.

El impacto de El Niño

Otro de los temas abordados fue el posible impacto del fenómeno climático El Niño. Los gobernadores analizaron escenarios hidroclimáticos, sistemas de alerta y estrategias de prevención para mitigar los efectos de lluvias intensas, sequías e incendios.

Al finalizar el encuentro, Valdés destacó la importancia del trabajo conjunto entre las provincias. "Cuando las provincias trabajamos unidas, nuestro alcance y nuestras soluciones tienen más fuerza", expresó.