Ituzaingó conmemoró sus 162 años con un acto encabezado por Juan Pablo Valdés

La comunidad de Ituzaingó conmemoró este miércoles el 162° aniversario de la fundación de la localidad con un acto realizado en el Centro Cultural, encabezado por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el intendente local, Emilio Nicolás. La ceremonia reunió a autoridades provinciales, municipales, y vecinos para recordar la historia de la ciudad y proyectar los desafíos de su crecimiento y desarrollo.

Durante su discurso, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó el potencial productivo de Ituzaingó y recordó el proyecto de sus primeros impulsores de desarrollar un puerto. “Bernardino Valle soñaba con que en estas tierras crezca y surja un pueblo, porque estaba convencido de que tenían un potencial fenomenal para la ganadería y para la forestación”, memoró.

En ese marco, Valdés resaltó el avance del parque industrial: “Esta infraestructura fue la base de lo que va a volver a ser una revolución en la provincia, en Ituzaingó y en toda la región”, sostuvo.

El mandatario, señaló que Corrientes cuenta con materia prima e infraestructura logística para atraer nuevas inversiones vinculadas a la actividad forestal, empleo y aprovechar las oportunidades del mercado regional.

En materia de infraestructura, anunció que próximamente se avanzará con el llamado a licitación para la avenida Pago Largo, como continuidad de las obras realizadas en las avenidas Rosada y Santa Fe. Finalmente, convocó a la comunidad a acompañar el proceso de transformación productiva de la provincia.

Por su parte, el intendente Emilio Nicolás centró su mensaje en las acciones de gestión y en los proyectos destinados a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de los vecinos. Al recordar la historia de la localidad, destacó el esfuerzo de quienes sentaron sus bases.

Entre las principales acciones mencionó la incorporación de maquinarias para fortalecer el mantenimiento urbano, obras de pavimentación, la restauración del patrimonio histórico. En materia habitacional informó que avanzan los trabajos correspondientes a 10 módulos del programa Oñondivé y la construcción de viviendas del INVICO.

Nicolás cerró su mensaje poniendo en valor el acompañamiento de la provincia para concretar los proyectos. “Estamos confiados sobre el acompañamiento del Gobierno provincial y por el compromiso de nuestros trabajadores y de todos los ciudadanos”, concluyó.

Acto

En oportunidad, el gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; el senador provincial, Gustavo Valdés; y el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, además de ministros del gabinete provincial, legisladores, intendentes de distintas localidades, y demás autoridades.

Durante la ceremonia se realizó una breve reseña sobre los orígenes de Ituzaingó y se rindió homenaje a quienes sentaron las bases de la comunidad. Posteriormente, se entonó el Himno Nacional Argentino y su versión en guaraní, en el marco de una celebración que puso en valor la identidad y la cultura de la localidad.

La bendición estuvo a cargo del padre Francisco Lucardi, mientras que el Ballet Folclórico Municipal ofreció una presentación artística. A su vez, la Banda de Música de la Policía de Corrientes preparó un repertorio especial para homenajear a Ituzaingó en este nuevo aniversario. La agenda conmemorativa finalizó con una cena en el Multiespacio, como cierre de las actividades previstas para celebrar los 162 años de la localidad.