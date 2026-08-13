Así es el cronograma de pagos del Plus de Refuerzo para estatales de Corrientes

El Gobierno de Corrientes confirmó este jueves el cronograma para el pago del Plus de Refuerzo de agosto.

El beneficio es de $100 mil y alcanza a trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

El pago se organizará según terminación de DNI y el sábado 15 estará disponible en cajeros para los agentes que cobran el martes 18 (2 y 3). El efectivo podrá retirarse a través del Banco de Corrientes y también estará acreditado en el homebanking de las cuentas sueldo.

Se recuerda a la población que lunes 17 no hay pago por cajero humano ya que es feriado nacional en conmemoración del 176° aniversario del fallecimiento del General José Francisco de San Martín.

Cronograma de pago

Viernes 14: 0 y 1 (disponible desde el sábado 15 a través del homebanking y de los cajeros automáticos).

0 y 1 (disponible desde el sábado 15 a través del homebanking y de los cajeros automáticos). Martes 18: 2 y 3.

2 y 3. Miércoles 19: 4 y 5.

4 y 5. Jueves 20: 6 y 7.

6 y 7. Viernes 21: 8 y 9.

Desde el Ejecutivo recordaron que este adicional integra el ingreso salarial mensual junto con el haber y el Plus Unificado.