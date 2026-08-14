Rescatan y mantienen vivo el ejemplo de Piragine Niveyro para construir futuro

Se rindió homenaje ayer a Fernando Piragine Niveyro, al cumplirse 62 años de su fallecimiento.



Piragine Niveyro gobernó la provincia desde 1958 a 1962 y es reconocido por su visión desarrollista y su impulso a la modernización de Corrientes.

La ceremonia se realizó en la plazoleta que lleva su nombre, ubicada en avenida Poncho Verde y Paraguay, y contó con la presencia del intendente Claudio Polich, el exgobernador José Antonio Romero Feris, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, el ministro de Salud, Emilio Lanari, autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones intermedias, docentes, estudiantes, familiares e invitados especiales.

Tras la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio, los oradores destacaron el legado político e institucional de Piragine Niveyro y su visión de futuro, vinculados con el desarrollo de infraestructura, la integración territorial y el progreso de la provincia.

En la misma línea, el presidente de la Comisión Permanente de Homenaje, Yamil Machado, senador provincial con mandato cumplido, remarcó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones la trayectoria y el aporte de Piragine Niveyro al desarrollo de Corrientes.

“Hoy, como lo hacemos desde hace 47 años, nos reunimos aquí para brindar nuestro homenaje y recordar a Fernando Piragine Niveyro, al cumplirse 62 años de su fallecimiento, ocurrido el 14 de agosto de 1964, mientras hacia uso de la palabra en la cámara de Diputados de la Nación, donde condenaba con vehemencia y pasión el atentado fallido del que había sido víctima el ex presidente Arturo Frondizi, ocurrido días antes en el local de la Federación de Sociedades Gallegas en Buenos Aires. -La Comisión Permanente de Homenaje lleva a cabo esta recordación, desde el 12 de agosto de 1979 y está integrada por hombres del quehacer público y privado de nuestra provincia, que tengo el honor de presidir”, dijo.

“No podemos dejar de recordar junto a Fernando a la querida e inolvidable Ñata, su compañera y distinguida dama correntina, que desarrolló una activa y fructífera labor al servicio de la comunidad”, agregó.

“Agradezco al intendente Claudio Polich y al viceintendente Ariel Báez el mantenimiento y cuidado de esta plazoleta”.

“En esta oportunidad, la comisión designó para hacer uso de la palabra y resaltar la personalidad y gestión del exgobernador Fernando Piragine Niveyro, al Dr. Eduardo Tassano- Presidente de la Cámara de Diputados, para que haga uso de la palabra”, concluyó Yamil Machado.

Una mirada hacia



el futuro



Durante el acto, el intendente Claudio Polich destacó la dimensión política y humana del exgobernador y puso especial énfasis en su capacidad para proyectar a Corrientes hacia la modernidad de su época.



“Se puede decir mucho de Fernando Piragine Niveyro como estadista, pero sobre todo hay que destacar esa visión y ese gran paso que dio la provincia de Corrientes para empezar a vislumbrar lo que era, en ese momento, la modernidad”, expresó.



El jefe comunal demostró además que el homenaje debe trascender la conmemoración y servir como referencia para las nuevas generaciones. En ese sentido, planteó la necesidad de recuperar las experiencias del pasado para afrontar los desafíos del presente y proyectar el futuro.



“Tenemos que rescatar la historia, traerla al presente y entender que aquello que sucedió en el pasado también tiene que suceder en el presente y en el futuro”, sostuvo.



En declaraciones posteriores, Polich volvió a definir a Piragine Niveyro como un estadista y destacó su perfil desarrollista. Señaló que su gestión dejó una impronta vinculada con la integración de Corrientes a la modernidad y remarcó la importancia de mantener ese legado como fuente de inspiración para la acción pública actual.



El intendente también valoró el compromiso de la Comisión Permanente de Homenaje, que sostiene esta conmemoración a lo largo de los años.

Tassano



El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Eduardo Tassano, resaltó la magnitud de las transformaciones impulsadas durante los cuatro años de gobierno de Piragine Niveyro.



Entre las principales acciones se mencionaron la expansión de las usinas provinciales, la electrificación rural, el crecimiento de la red vial, el impulso al puente General Belgrano, la finalización del aeropuerto de Cambá Punta y los estudios para concretar la conexión entre Santo Tomé y São Borja.



También destacaron las políticas sociales e institucionales implementadas durante dicho período.



Transformación



La hija del exgobernador, Fernanda Piragine Niveyro, destacó la importancia de mantener vigente la memoria de su padre y transmitir a las nuevas generaciones el alcance de la gestión que encabezó.



“Es una alegría poder transmitir a las nuevas generaciones todo lo que fue un gobierno desarrollista, de progreso y de integración”, expresó.

Memoria que transforma



Desde la Comisión Permanente de Homenaje, León Horacio Gutnisky destacó la continuidad de la ceremonia y el compromiso sostenido durante décadas para preservar la memoria del exgobernador.



El homenaje concluyó con la colocación de ofrendas florales al pie del busto del exgobernador, como cierre de una jornada destinada a mantener vigente su legado político, institucional y desarrollista.





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