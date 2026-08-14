Axel Kicillof abre sede en Corrientes

Desde el Movimiento Derecho al Futuro Corrientes (MDF Corrientes) informaron que trabajan en la puesta en funcionamiento de su sede provincial en la ciudad de Corrientes, un espacio que se convertirá en uno de los principales puntos de encuentro, organización y desarrollo político del movimiento en la provincia.

Según destacaron desde la organización, la sede tendrá un carácter provincial y será una de las primeras del Movimiento Derecho al Futuro en todo el país, consolidando a Corrientes como una de las provincias pioneras en el proceso de construcción y expansión de este espacio político.

"Estamos dando un paso muy importante para fortalecer nuestra presencia territorial y continuar construyendo una alternativa que represente las necesidades y aspiraciones de los correntinos", expresó el referente del MDF Corrientes Aníbal Godoy.

El movimiento forma parte del proyecto político encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y busca generar ámbitos de participación, debate, formación y elaboración de propuestas para el desarrollo de la provincia y del país.

Desde la organización adelantaron que en las próximas semanas se darán a conocer novedades vinculadas a la inauguración de la sede, las actividades que se llevarán adelante y los equipos de trabajo que la integrarán.

Además, invitaron a la ciudadanía a seguir las redes oficiales de MDF Corrientes para conocer las novedades y anuncios relacionados con el espacio a través de @mdfcorrientes.ar.