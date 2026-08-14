Corrientes participó de reuniones de la Comisión Federal de Impuestos

El Gobierno de Corrientes participó del 551° Comité Ejecutivo y, en simultáneo, del Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos, que se realizó, ente este jueves 13 y viernes 14, en San Salvador de Jujuy, ciudad capital de la provincia jujeña. La delegación correntina estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas Héctor Grachot.



Ambas reuniones sirvieron de escenario de espacios de diálogo, evaluación y trabajo en conjunto entre las provincias y nación. Se abordaron, como ejes centrales de la agenda institucional de este organismo interjurisdiccional, el reparto de recursos y el estado de las finanzas públicas.

“Representó una nueva oportunidad para afianzar acuerdos y consolidar el esquema de federalismo fiscal en Argentina, que impulsa el gobernador Juan Pablo Valdés”, sostuvo el ministro Grachot, quien asistió con el titular de la Dirección General de Rentas de Corrientes, Alejandro Crivelli. “Si bien fue amplio el temario, lo más importante fue el tratamiento de la proyección de ingresos a este mes de agosto, y la probable proyección a fin de este año”, agregó el jefe de la cartera económica correntina.

Durante la reunión técnica se analizaron cuestiones relacionadas con la recaudación tributaria, la distribución de fondos, proyecciones fiscales y el comportamiento de distintas variables económicas.

Entidad interjurisdiccional



La Comisión Federal de Impuestos es el organismo interjurisdiccional encargado de supervisar el reparto de los fondos coparticipables entre la Nación y las provincias, conforme a lo establecido por la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548.

Corrientes interviene de forma activa en este espacio a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que, mediante sus autoridades, participa tanto en los comités como en los plenarios. Este tipo de encuentros resulta clave para el intercambio de información, el análisis conjunto de escenarios y el desarrollo de mecanismos que optimicen la coordinación fiscal a nivel federal.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, como anfitrión encabezó la inauguración. Estuvieron presentes el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y la subsecretaria de Economía de la Nación, Valeria Sánchez, entre otras autoridades de la Comisión Federal de Impuestos.