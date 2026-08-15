Juan Pablo Valdés anunció beneficios para fortalecer la industria cárnica de Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció este sábado una serie de políticas destinadas a fortalecer la industria cárnica en la provincia, al recorrer el predio ferial de la Exposición Rural en Riachuelo.

"Con el Plan Ganadero de la provincia vamos a apostar fuertemente a la llegada de más feedlot, en una acción con la que estamos aportando a financiar desde la retención de vientres a la compra en infraestructura, porque, como decía el presidente de la Sociedad Rural, queremos que ese millón de terneros si Dios quiere alcance el millón y medio de cabezas dentro de un tiempo", sostuvo Juan Pablo Valdés desde la Rural en una entrevista exclusiva con El Litoral Campo, por el canal de streaming de El Litoral.

Se refirió así al lanzamiento de una línea de financiamiento para el campo, a tasa negativa mediante el subsidio por parte del Estado provincial.

El mandatario comunicó que el Ministerio de Producción llevará adelante un plan experimental de más de 1.000 hectáreas en distintos puntos del territorio para optimizar la siembra, evaluar rindes de semillas y generar forraje de calidad, con el fin de abastecer los sistemas de engorde a corral (feedlot) y alcanzar la meta de abastecer y potenciar los frigoríficos locales.

Asimismo, Juan Pablo Valdés, indicó que "tenemos mucho por delante y por eso también estamos buscando a través de un pequeño laboratorio que queremos hacer en el Ministerio de Producción, darle alojamiento a 10 puntos estratégicos, 10 diferentes campos donde vamos a estar sembrando, donde vamos a estar cosechando, donde vamos a estar trabajando en la genética de las semillas para que de esta manera todo lo que es el conocimiento previo que cualquier productor debería tener para poder sembrar, sea absorbido por el conocimiento técnico aportado por el Ministerio de Producción".

(Entrevista Esteban Montgaillard, co-conducción, Verónica Tosutti)

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